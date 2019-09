Volt idő, amikor Will Smith még Tom Cruise-nál is menőbb volt

Ha már lesz egy Will Smith-koncert Budapesten, idézzük fel, honnan indult a színész karrierje Fresh Prince-től a Wild Wild Westig vagy a Mátrixig, és hogyan utasított tíz éve mindenkit maga mögé Hollywoodban.

Will Smith legújabb filmje, a Gemini Man Budapesten forgott, és annyira megszerette a várost, különösen annak magas pontjait, hogy nemcsak promózni tért vissza a filmet, de ad egy születésnapi koncertet is szeptember végén. Fresh Prince újra megelevenedik, és magával hozza DJ Jazzy Jeffet, hogy igazán a nyolcvanas években érezhessük magunkat. Smith második virágkorát éli, és ha nem is írja már le senki, hogy ő a világ legbefolyásosabb színésze, egészen új szintre emelte a sztárságát azzal, hogy családilag fogott a kontentgyártásba.

A kis híján 51 éves Will Smith Philadelphiában született és nőtt fel, ráadásul itt ismerkedett meg tinédzserkori barátjával, Jeffrey Allen Townes DJ-vel, aki felvette a DJ Jazzy Jeff művésznevet. Smith Fresh Prince néven rappelt, és nagyon hamar kúsztak felfelé a slágerlistákon, a mainstream kellős közepébe tenyereltek, és a lépegetős, vigyorgós hiphop többszörös platina lemezig jutott. A nyolcvanas évek végén a Parents Just Don’t Understand hozta el a duónak az első Grammyt, de a legnagyobb slágerük kétségkívül a Summertime volt pár évvel később. Az se állíthatta meg Smitht, hogy belekeveredett egy testi sértéses botrányba, mikor egyik kollégája, a zenei promóter William Hendricks majdnem megvakult fél szemére. Smith ragaszkodott ahhoz, hogy bár ő is jelen volt a verekedésnél, nem vett részt benne, és semmi köze hozzá.

A húszas évei elején lévő Smith nagyon hamar ugrott nagyon magasra DJ Jazzy Jeffel, és halálra keresték magukat. A He’s the DJ, I’m the Rapper című albumuk volt az igazi hiphop-bomba 1988 elején. A kocsik és dollárhegyek után azonban hamar jött a zuhanás, és Fresh Prince leégett. Még az adót sem volt kedve befizetni, úgyhogy az ingóságainak lába kélt, és ott ült egy vas nélkül a hírnevével az ölében. Smith azt már jóval később, influenszer korában árulta el a YouTube-on, hogy kegyetlenül béna érzés, amikor tök üres a zsebed, miközben mindenki felismer a buszon. A népszerűségével kitörölhette a fenekét, úgyhogy a legjobbkor jött, hogy hirtelen átképezte magát színésznek, hogy a saját, fiktív alteregóját alakítsa egy tipikus kilencvenes évekbeli szitkomban, a Fresh Prince of Bel-Airben. A pláne az egészben, hogy az ötlet mögé Quincy Jones állt be, aki Smith elmondása alapján egy házibuliban castingolta az alkalom szülte színészt. Smith eldönthette, hogy él-e a lehetőséggel, és tíz perc alatt vesz le mindenkit a lábáról, összehozza Fresh Prince tévés verzióját, vagy heteket vár, hogy ugyanez a társaság meghallgassa rendesen. A tapsvihar után Quincy Jones egyből felajánlotta neki a szerepet, és még egy ügyvédet is előhúzott a társaságból. Így alapozta meg Smith a leginkább blockbusterekre épülő karrierjét, amibe még majdnem egy Mátrix is belefért.

A Fresh Prince of Bel-Airben láthattuk, hogy a bohóckodás nagyon megy Smithnek, és hat évig ugrándozott a tévében, hogy aztán átnyergeljen az ufókra. 1996-ban kijött a Függetlenség napja című film egy fenyegető óriásűrhajóval, ami szépen megágyazott a Men in Black franchise-ának. Smith mindeközben már belefogott a Bad Boys mai napig is kitartó szerepébe Martin Lawrence-szel együtt. Ez volt mindig is az a nagyszerűen jövedelmező sikerfilm, amit csúnyán kiröhögtek a kritikusok, viszont a jegypénztáraknál finoman szólva szépen teljesített. Az első film 1995-ben jött ki, mindössze 23 millió dollárból (~7 milliárd forint) készült, és majdnem 141 és fél millió dollárt (~42,6 milliárd forint) hozott. A folytatás teljesen egyértelmű volt, és az is, hogy bár megsokszorozták a második rész büdzséjét, így is több mint a duplája, 273,3 millió dollár (~82,3 milliárd forint) jött vissza a Miamiban játszódó rendőrsztori.

Ezekben az években, éppen a Man in Black és a Függetlenség napja kasszasikerei után keresték meg a Wachowski testvérek, hogy lenne egy szuper szerepötletük számára, méghozzá Neo a Mátrixból. Lana és Lilly Wachowski (mindketten comingoutoltak, és már nem Wachowski fivérekként hanem nővérekként kell rájuk hivatkozni) akkor még csak a Fülledtség című filmen volt túl, Smith meg nem akart az ufós srác maradni. Szintén a YouTube-csatornáján mesélte el, hogy bár Wachowskiék nagyon lelkesen magyarázták, hogy milyen vagány lesz, mikor Neo megáll a levegőben és körbeforogja őt a kamera, Smith nem látta maga előtt, hogy is lesz ebből egy értékelhető film.

Utólag sem bánja viszont, hogy nemet mondott, mert akkor Laurence Fishburne sem lehetett volna Morpheus, hiszen két fekete főhőst már nem bírt volna el a produkció, úgyhogy Val Kilmerrel vágtak volna a Mátrixba.

A legdurvább az egészben nem is az, hogy Will Smith még húsz évvel később is foghatja a fejét, hogy elszalasztott egy kultfilmet, inkább hogy mire mondott a Mátrix helyett igent: a Wild Wild Westre. A hiphoppal és sci-fivel fűszerezett westernben lehet, hogy jól állt rajta a cowboy kalap, de teljesen felejthető és fölösleges produkció született. Smith öröme maximum annyi lehetett, hogy közreműködött a filmzenében, és az egyre inkább háttérbe szoruló rapkarrierje fel-felcsillanhatott.

Az volt a mázlija, hogy még egy akkora marhaság, mint a Wild Wild West sem szakította félbe a sikerszériát. Mára leginkább az akció és a sci-fi ugrik be Smithről a nézőknek, de próbálkozott ő mindennel az elmúlt évtizedekben, és bár Oscart nem kapott, kétszer is jelölték a legjobb férfi főszereplő kategóriájában. 2002-ben a legendás bokszoló, Muhammad Aliról szóló filmben nyújtott alakítását tartották akár szoborra érdemesnek, 2007-ben pedig A boldogság nyomábant jelölték, ami egy igaz történet alapján készült, Chris Gardner (Will Smith) hogyan küzdött meg a munkanélküliséggel és a hajléktalansággal, mielőtt befutott volna brókerként. A film 55 millió dollárból (~16,5 milliárd forint) készült, és több mint 307 millió dollárt (~92,4 milliárd forint) keresett, úgyhogy a Newsweek abszolút jogosan tette fel a kérdést, hogy az ekkor szintén hasító Johnny Deppet és az akcióisten Tom Cruise-t maga mögé utasító Will Smith áll-e a színészek képzeletbeli dobogójának legmagasabb fokán. A lap egy filmes szakértőt is megkérdezett, aki a következőképpen fogalmazott a színészről:

Will Smith az egyetlen, mondom az egyetlen ebben a szakmában, aki egy izmos nyitóhétvége biztosítéka. Vagy mondjuk úgy, hogy van Will Smith, és van a többi halandó.

Lehet, hogy 2019-ben furcsának tűnnek ezek a mondatok, de gondoljunk csak arra, hogy Johnny Depp hogy megszedte magát A Karib-tenger kalózaival, vagy Tom Cruise a Mission Impossible-ökkel. Cruise és Smith egyébként jóban vannak, és a Smith családdal kapcsolatban sokszor felmerült, hogy esetleg vallási nézeteiket is osztják Cruise-zal, és ők is lelkes szcientológusok. A színész felesége, Jada Pinkett Smith határozottan cáfolja a feltételezést, de azért ennek az ellenkezőjét is állították már cikkek.

A 2006-os A boldogság nyomában azonban nem csak Smith tíz évvel ezelőtti befolyása miatt érdekes. Ebben a filmben szerepelt a színész fia, Jaden Smith, akivel pár évvel később akkorát buktak A Föld utánnal. A megalomán sci-fi tényleg ritka rossz lett, és a Hatodik érzék rendezője, M. Night Shyamalan ezzel egy időre le is húzta a családot a vécén. De Smithék visszatértek, és erősebbek, mint valaha. Will Smith ugyanis rájött, hogyan kamatoztathatja a hírnevét egyéb módokon, és hogyan jelentsen valamit a neve azoknak a fiataloknak is, akik már nem vehettek a Happy Meal menüvel Man in Blackes emlékezetmegsemmisítő tollat. Egyrészt nagyon jól állt neki az Aladdin, ami kivételesen a Disney klasszul sikerült élőszereplős remake-jei közé tartozik, és felfedezte az influenszerkedést. Na, nem úgy, hogy minden nap egy UV-s fogfehérítőt dug a szájába jó pénzért, hanem valódi tartalmat állít elő szórakoztató sztorikkal, valamint profi stábbal. Ehhez nem árt persze, hogy van mit mondania, és az sem, hogy nem okoz neki gondot, ha pár millió nézőért cserébe szerethető bolondot kell csinálnia magából. Ehhez boldogan asszisztál a show műsort vezető felesége, és a szárnyaikat éppen bontogató gyerekei, Willow és Jaden is.

Jaden Smith-t mondjuk sokan az aranyköpéseiről ismerhetik, de szerencsére a Twitter helyett már a zenei karrierjét egyengeti. Jól jött a házban Fresh Prince is, mikor a Coachellán lépett fel, és abból lett a pláne, hogy apja csatlakozott hozzá a színpadon. Will Smith gyakorlatilag minden műfajban kipróbálta magát: a Bad Boys sokadik részével még mindig megy neki az akció, a sci-fit keni-vágja, volt már kedves romantikus hős a Randiguruban, megmutatta a drámai oldalát, belekóstolt a szuperhősködésbe, a Netflix kínálta lehetőségekbe szintén a Bright című filmmel (2017-ig ez volt a Netflix legdrágább produkciója, és már bejelentették a következő részt), most meg úgy döntött vlogger/influenszer lesz.

Budapesten Operát és Lánchidat mászik, és még arra is szakít időt, hogy ne csak azt népszerűsítse, hogy elkészült Ang Lee (Pi élete) filmje, amiben ő játssza a 23 éves önmagát az eredeti karakter mellett, hanem hóna alá csapja DJ Jazzy Jeffet, és ha minden jól megy, a Summertime-ra lehet nosztalgiázni 25-én a Bazilikánál.

Kiemelt kép: Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP