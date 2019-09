Pennywise nagyot szólt nem csak a ciszternában, a jegypénztáraknál is

Ahogy várható volt, Stephen King horrormeséjének második része is szépen termelt.

Látványos felütéssel kezdte meg az őszi szezont az AZ – Második fejezet, a hazai (USA, Kanada) piacon 91 millió dollárt keresett, amivel olyan könnyen lebegett a bevételi toplista élére, mintha lufiköteg emelné. Ugyan a 2017-es első rész 123 milliójával nem tudta felvenni a versenyt, de azért azt nem is várta a filmtől senki, hiszen az első AZ-filmen kívül nem volt még olyan horrorfilm a filmgyártás történetében, ami 100 millió fölött kezdett volna. A stúdió tehát maximálisan elégedett, egyrészt, mert nagyjából ide is becsülték a végeredményt, másrészt, mert még ezzel az eredménnyel is a valaha volt második legsikeresebb horrorfilmes nyitást produkálta: csak önnön maga előző verziója áll előtte. A két AZ-film rekordjainak sora ezzel még nem is ért véget, a legjobb és második legjobb horrorfilmes nyitás mellett övék a két legtöbb bevételt hozó szeptemberi premier is. A bevételek pedig még egy ideig csordogálni fognak, mivel alapjában véve a kritika és a közönség is kedveli a filmet, bár az első részt rendre jobbnak értékelik valamelyest – ezzel mi sem voltunk másként. Az AZ – Második fejezet mindemellett a nemzetközi piacon további 94 millió dollárt mellétett a hazai bevételeinek.

Áztassuk meg az összes létező testnedvben a vásznat, mi baj lehet? Az AZ – Második fejezet olyan bátor kézzel nyúl Stephen King regényéhez, hogy már majdnem nem is azt dolgozza fel. De azért még így is eléggé rendben van, csak a katarzis marad el.

Az észak-amerikai bevételi toplista második helyén a Támadás a Fehér Ház ellen – A védangyal bukása áll 6 millió dollárral, a harmadik a Jó srácok 5,4 millióval – előbbi harmadik, utóbbi a negyedik hetét tölti a piacon. Ami ennél is érdekesebb, hogy a Disney új verziója Az oroszlánkirályból nyolcadik hete nem tud kikopni a top 5-ből, 4,2 millió dollárral még mindig szépen termel, globális összbevételei pedig már meghaladták a másfél milliárd dollárt is. További új bemutatók csak pici rétegprojektek voltak limitált forgalmazásban, köztük egy bollywoodi vígjáték, ezek azonban még a legjobb tizenötbe sem fértek be. Jövő héten azonban jön Az aranypinty, egy Pulitzer-díjas könyv erősen Oscar-versenyre hangolt adaptációja, valamint Jennifer Lopezék rúdtáncos komédiája, A Wall Street pillangói – bár az AZ 2-vel aligha fogják érdemben felvenni a versenyt.

