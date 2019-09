21 film, amiért várni lehetett a nyár végét

Azt már minden érdeklődő tudja, hogy lesz új Star Wars és Terminátor film, de azt talán kevésbé, hogy mely filmekben lesz látható az év hátralévő részében Bruce Willis, Meryl Streep, Christian Bale, Scarlett Johansson, Timothée Chalamet és Emilia Clarke. És még sokszor ennyi sztárt vagy éppen rendezőt felsorolhattunk volna, nem beszélve a legizgalmasabbnak tűnő magyar bemutatókról. 2019-ben ezeket érdemes a leginkább várni a magyar mozikban és a Netflixen.

Most, hogy elfújták a fejünk fölül ezt az afrikai hőhullámot, ismét elkezdhetjük azt az életformát élni, amit a sok hónapos kánikula előtt éltünk, így például sűrűbben járhatunk moziba. A jó hír az, hogy az év hátralevő részében lesz is miért, és ha még a netflixes bemutatókat is ideszámítjuk, tényleg lesz mit várni filmes fronton, még úgy is, hogy néhány ígéretes filmnek – remélhetőleg csak egyelőre – nincs magyar forgalmazója. Ebben a cikkben viszont csak azokat a filmeket szerepeltettük, amelyeket vagy moziban, vagy a Netflixen biztosan lehet majd látni itthon az idén.

Ad Astra – Út a csillagokba (szeptember 19.)

Brad Pitt útra kel, hogy megtalálja eltűntnek hitt apját (Tommy Lee Jones) egy távoli galaxisban, mert veszélyt jelenthet a Földre. Ez így önmagában lehetne egy szokványos sci-fi is, de az első kritikák alapján az Ad Astra sokkal több ennél: James Gray filmje teljesen őrült, kiszámíthatatlan pszicho-űropera, melyben különösen Pitt alakítását dicsérik. A filmben feltűnik Liv Tyler és Donald Sutherland is, míg a korábbi, inkább megosztó filmjei után (Z, az elveszett város, Idegen földön stb.) Gray lehet, hogy végre megcsinálta a maga nagy opusát. Alig két hét, és kiderül, így van-e.

Akik maradtak (szeptember 26.)

Tóth Barnabás második nagyjátékfilmje mindjárt nagy várakozásokat ébreszt azzal, ha tudjuk, ez lesz a magyar Oscar-nevezés. A Susotázs című rövidfilmmel tavaly már figyelmet keltő rendező egy igazán komoly témát választott: egy traumák gyötörte férfi és egy gondjaira bízott, árva kamaszlány kapcsolata a második világháború után és a Rákosi-rendszer elején. A főszereplők, Hajduk Károly és Szőke Abigél mellett Nagy Mari, Lukáts Andor és Jordán Adél is játszik a filmben.

Joker (október 4.)

Batman nemezise, az őrült bohócgengszter végre külön filmet kap, melyet egy mentálisan sérült emberről készült jellemtanulmányként írnak le. Jokert korábban már nagy színészek játszották, Jack Nicholsontól Heath Ledgerig, most pedig Joaquin Phoenix kapta a lehetőséget a Másnaposok trilógiát is jegyző Todd Phillips rendezőtől. Látható a filmben továbbá Robert De Niro is, aki egy talkshow-házigazdát játszik, és ezt A komédia királya című filmjében nyújtott alakítása előtti tisztelgésnek nevezte, melyben egy rögeszmés komikust játszott, aki mindenáron be akart kerülni egy talkshow-ba.

Gemini Man (október 10.)

Ez az a film, melynek a forgatókönyve húsz éven át hányódott Hollywoodban, tucatnyi rendező és színész kezében is megfordult, végül Ang Lee kapta meg a lehetőséget, Will Smith-szel a főszerepben. A budapesti forgatáson dolgozott a stábban a vizuális effektek szakértőjeként Takács Gergely is, aki a vele készült interjúnkban elmesélte, hogyan kellett megoldaniuk, hogy Will Smith fiatalkori énjét replikálják, hiszen a filmben a színész alakította ügynököt a saját klónozott énje próbálja eltenni láb alól. Már csak ezért is érdemes lehet megnézni, ahogy az első Bad Boys-korabeli színész üldözi a 25 évvel későbbi saját magát.

FOMO (október 10.)

A Z generációs filmnek beharangozott FOMO (Fear Of Missing Out, azaz félelem attól, hogy lemaradunk valamiről) a mai budapesti tizenévesek mindennapjaiba kalauzol el, és a hírek szerint egyáltalán nem szégyellősen. A korábban csak kisjátékfilmeket rendező Hartung Attila filmjében magyar fiatalok láthatók és mai magyar zenekarok hallhatók, az idősebb generációt Stohl András és Herczeg Adrienn képviselik.

The Laundromat (október 18.)

Steven Soderbergh meséli el a Panama-iratok történetét egy kárvallott kisember (Meryl Streep) szemszögéből, és ebben még olyan egyéb színészek voltak a segítségére, mint Gary Oldman, Antonio Banderas, David Schwimmer és Sharon Stone. A film többeket a hitelválságot elmesélő Big Shortra emlékeztet, bár annál gyengébbnek ítélték, de az off-shore cégek témája és az alkotók névsora így is erős érvek a Netflix-film megtekintése mellett.

Terminátor: Sötét végzet (október 31.)

A Genisys után négy évvel, immár a franchise hatodik filmjével tér vissza a Terminátor, és vele együtt Arnold Schwarzenegger és Linda Hamilton, de érkezik egy új terminátor is, a Rev-9 (Diego Luna). A 27 évvel Az ítélet napja után játszódó, részben Budapesten forgatott filmben Sarah Connor és Carl a Natalia Reyes alakította Dani Ramost, illetve egy Grace nevű ember-gép hibridet (Mackenzie Davis) próbálják megmenteni Rev-9-től. Az ítélet napja óta mellesleg ez lesz első Terminátor-film, melyben James Cameron is dolgozott.

Drakulics elvtárs (október 31.)

A Kádár-kori vámpír sztoriját is már jó ideje várjuk: Bodzsár Márk (Isteni műszak) második filmjében Nagy Zsolt a munkásmozgalom külföldről hazalátogató harcosát alakítja, aki mellesleg egy vámpír. A titkosszolgálat gyanítja, hogy valami nincs rendjén, és máris kész a fekete komédia. Szerepel még a filmben Walters Lili, Nagy Ervin, Thuróczy Szabolcs, Borbély Alexandra, Balsai Móni és Trill Zsolt, vagyis a legnagyobb nevek, és akkor még nem beszéltünk Bödőcs Tibor cameójáról.

Monos (október 31.)

A számos nemzetközi fesztiválon sikerrel bemutatott kolumbiai film az országot hosszú évekig megbénító polgárháború időszakát eleveníti fel, a főszereplője pedig egy csapat fegyveres kamasz, akik egy rájuk bízott külföldi tússzal (Julianna Nicholson) próbálnak túlélni. A csodás tájakon felvett pszicho-thrillert lebilincselően bizarr filmnek írták le a nemzetközi kritikák.

The King (november 1.)

Az idei ősz várva várt filmjei közül többet is a Netflix jegyez, köztük ezt az ígéretes történelmi drámát. A Szilvásváradon forgatott film előzetese már egyébként is nagy érdeklődést keltett itthon, bár egyelőre még az itt producerként működő Brad Pitt a nagyobb név itthon, a főszerepet játszó Timothée Chalamet (Szólíts a neveden, Csodálatos fiú) most már tényleg a fiatal színészgeneráció egyik legnépszerűbb alakja. Itt V. Henriket alakítja a Shakespeare királydrámái alapján készült filmben, ahol rajta kívül feltűnik Joel Edgerton, Robert Pattinson, Ben Mendelsohn és Lily-Rose Depp is, a rendező pedig David Michôd, aki legutóbb A 22-es csapdája sorozatverziójában dolgozott.

Múlt karácsony (november 7.)

Vajon milyen film lehet az, amit minden idők legtöbbet játszott karácsonyi popslágere ihletett? Műfaját illetően természetesen romantikus komédia, melyhez azonban mindenképpen ad egy pluszt, hogy Emma Thompson a társforgatókönyvírója, a rendezője pedig a vígjátékokban erős Paul Feig (Koszorúslányok, A kém, de övé volt a Freaks and Geeks/Különcök és stréberek sorozat is). És persze itt egészen más szerepkörben látható a Trónok harcával világhírűvé lett Emilia Clarke, partnere pedig Henry Golding, ők kerülgetik egymást a karácsonyi Londonban, miközben George Michael dalai szólnak a háttérben (köztük eddig kiadatlan felvételek is).

Az aszfalt királyai (november 14.)

Christian Bale az Alelnök után újra egy valós személyt játszik el, és most Matt Damon is vele tart: utóbbi a Ford legendás tervezőjét, Carroll Shelbyt alakítja, Bale pedig tesztpilótáját, Ken Milest, akik a hatvanas években azon voltak, hogy megépítsék a tökéletes versenyautót, amely legyőzheti a Ferrarit a Le Mans-i 24 órás versenyen. James Mangold most a Logan – Farkas után egy őrült rivalizálásnak állít emléket, és egy olyan évtizednek, amelyben még a technológiába és a fejlődésbe vetett hit minden legyőzött.

The Irishman (november 27.)

Martin Scorsese nagyszabású filmjét már az év elején is nagyon vártuk, azóta pedig még több részlet derült ki a produkcióról, így például az, hogy hiába játszik benne Robert De Niro és Al Pacino is, a legfontosabb szereplője a Gemini Manhez hasonlóan a technológia lett: itt többek között De Nirót, Pacinót és Joe Pescit fiatalítják meg évtizedekkel, mivel egy valós történeten alapuló, évtizedeket felölelő cselekményt filmesítenek meg. A főszereplő egy Frank Sheeran nevű bérgyilkos (De Niro), aki öregkorából emlékszik vissza a maffiának végzett régebbi melóira, mindenekelőtt arra, mi köze volt a nagyhatalmú szakszervezeti vezető, Jimmy Hoffa 1975-ös eltűnéséhez (Pacino), aki amúgy közeli barátja volt. (A film a Netflixen lesz majd látható.)

Tőrbe ejtve (november 28.)

Nem biztos, hogy egy régivágású, Agatha Christie-t idéző krimi lett volna a válaszunk arra a kérdésre, hogy mit csinál legközelebb az eddigi utolsó Star Wars-film rendezője, Rian Johnson. Pedig a Looper című sci-fivel nevet szerző Johnsonnak ez már régi terve volt, és most végre kiderül, ki ölte meg a neves krimiszerzőt (Christopher Plummer) a 85. születésnapján. A film egy pazar, régi kastélyban játszódik, ahogy kell, és a nyomozót alakító Daniel Craig olyan gyanúsítottak között keresheti a gyilkost, mint Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Don Johnson és Toni Collette.

Élősködők (december 5.)

A koreai Bong Joon-ho (Okja, Snowpiercer – Túlélők viadala stb.) hosszabb idő után újra otthon forgatott filmjének híre már májusban bejárta a világot, amikor Cannes-ban megkapta az Aranypálmát. A fekete komédiaként leírt filmben egy szegény és egy dúsgazdag család kerülnek rendhagyó kapcsolatba egymással, cannes-i tudósítónk pedig így látta a filmet: „Kapunk morbid poénokat, egy kis börleszkszerű humort és néhány meglepő csavart, a két és negyed órás filmen egy pillanatig sem lehet unatkozni.”

Marriage Story (december 6.)

Noel Baumbach már sokszor bizonyította, nála kevesen tudnak szórakoztatóbb filmet csinálni furcsa felnőttek magánéleti bénázásaiból (The Meyerowitz Stories, Amerikai álomlány, A 40 az új 20, Frances Ha stb.). Most a Frances Ha után újra Adam Driverrel dolgozik együtt, akinek egyenesen Scarlett Johansson a partnere: egy házaspárt játszanak, akiknek természetesen válságba kerül a házasságuk, és jöhet a hosszadalmas válás, melyet azonban Baumbachnak köszönhetően szórakoztató lesz végignézni, pláne, ha a feleség ügyvédjét Laura Dern játssza. (A film nálunk a Netflixen lesz majd látható.)

Star Wars: Skywalker kora (december 19.)

Erről a filmről egész biztosan még regények fognak megjelenni már azelőtt is, hogy bemutatnák, úgyhogy maradjunk a legszükségesebb információknál: ez lesz az utolsó film a kilenc részes Skywalker-sagának és a folytatástrilógiának is, Az utolsó jedik közvetlen folytatása, melyben az Ellenállás még egyszer utoljára megküzd az Első Renddel. Szerepelni fog mindenki, akinek kell, Adam Driver, Daisy Ridley, Oscar Isaac, Johny Boyega ugyanúgy, mint a régiek közül Mark Hamill és Carrie Fisher (ő már csak a korábbi filmjeihez leforgatott, de még nem felhasznált felvételekről), illetve visszatér Lando Calrissian szerepében Billy Dee Williams, aki utoljára A jedi visszatérben szerepelt. A rendező J.J. Abrams.

Two Popes (december 20.)

És még karácsonyra is jut egy Netflix-bemutató: a film XVI. Benedek pápa 2013-as lemondását, és Ferenc pápa megválasztását meséli el, a főszereplők pedig Anthony Hopkins és Jonathan Pryce lesznek. Az Isten városával világhírűvé vált brazil rendező, Fernando Meirelles filmje Anthony McCarten regényén alapul (ő írta A legsötétebb óra forgatókönyvét is), de azt a számos brit filmet író Frank Cottrell-Boyce gyúrta forgatókönyvvé. A két színész mindenesetre bámulatosan hasonlít azokhoz, akiket alakítanak, és az előzetes alapján könnyedebb hangvételű film lesz ez, mint esetleg a témája indokolná.

Kisasszonyok (december 26.)

Nagyon sok okot lehet rá találni, hogy várjuk ezt a filmet. Mindjárt ott van az alapanyag, Louisa May Alcott klasszikus regénye, amit már hétszer filmre vittek korábban, de ez az adaptáció minden eddiginél komolyabbnak ígérkezik. Hiszen a rendezője az a Greta Gerwig, aki a Lady Birddel aratott nagy sikert legutóbb, mely pont nem egy kosztümös dráma volt az amerikai polgárháború korából, ez viszont az, méghozzá négy, apa nélkül maradt lányról. És akkor nem beszéltünk még a szereposztásról: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh és Eliza Scanlen játsszák a négy March lányt, de játszik a filmben Timothée Chalamet, Bob Odenkirk és Chris Cooper is, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a Hatalmas kis hazugságok után újra egy produkcióban láthatjuk Meryl Streepet és Laura Dernt.

La belle époque (december 26.)

Az év egyik legkülönlegesebbjének ígérkezik ez a francia film: nem is feltétlenül azért, mert olyan veteránokat láthatunk benne, mint Dan Auteuil és Fanny Ardant, hanem mert sajátos módon nyúl hozzá a szerelem és a nosztalgia témájához. Nicolas Bedos filmjében egy olyan cég tűnik fel, amely korhű díszletekkel és színészekkel kínál klienseinek „időutazást” egy választott korban. A párkapcsolati válságból menekülő főhős természetesen oda akar visszautazni, amikor megismerte a későbbi feleségét, az eredmény pedig egy keserédes, szatirikus-romantikus komédia.

Árva Brooklyn (még nincs pontos magyar bemutató, de az idén várható)

Edward Norton hosszú évek után ült le újra a rendezői székébe, hogy filmre vigye Jonathan Lethem sikerregényét, és a főszerepet is eljátssza. Az ötvenes években játszódó krimiben Norton egy Tourette-szindrómás magándetektívet alakít, aki mentora (Bruce Willis) gyilkosát próbálja megtalálni. A női főszerepet Gugu Mbatha-Raw játssza, és látható lesz még a filmben Willem Dafoe, Bobby Cannavale és Alec Baldwin is, miközben a soundtrackhez Thom Yorke és Wynton Marsalis is felvettek egy-egy dalt.

