Nem kizárt, hogy Károly herceg cameózik egyet az új James Bond-filmben

Mi is megírtuk júniusban, hogy Károly herceg ellátogatott a Bond 25 forgatására a buckinghamshire-i Pinewood stúdióba, akit maga James Bond, vagyis Daniel Craig vezetett körbe a díszletben. Az NME most azt írja, hogy Károly herceg akár még fel is tűnhet egy cameo erejéig a filmben, mely ötletet már júniusban fontolgatta.

A The Sun szerint állítólag már folynak a tárgyalások a herceg lehetséges szerepléséről, de azért még nem érdemes nagyon beleélni magunkat ebbe. Bár az is biztos, hogy nem Károly lenne az első a hercegi családból, aki filmszínésznek csapna fel, ráadásul James Bond mellett. A Danny Boyle által rendezett 2012-es londoni olimpia nyitóünnepség kisfilmjében II. Erzsébet királynő vállalta szerepet, hogy a Craig által alakított Bond oldalán elinduljon a Buckingham-palotából az Olimpiai Stadionba. Egészen addig tényleg ő volt látható a filmben, míg ki nem kellett ugrani a repülőből, amit már egy dublőr oldott meg, természetesen.

Kiemelt kép: NIKLAS HALLE’N / AFP / POOL