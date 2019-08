A Mindhunter második évadja sem lesz egy leányálom

A teaser után most itt egy teljes trailer is.

Talán most megértjük, miért kellett majdnem harminc gyereknek meghalnia Amerikában

Amikor két éve a Netflix bemutatta a Mindhuntert, szakma és közönség egyaránt odavolt érte, jogosan. A pszicho- és szociopata sorozatgyilkosok elméjébe tett kirándulás, amit a sorozat kínál, intenzív és emlékezetes volt, most pedig jön a második évad, ráadásul olyan témával, ami garantáltan felkorbácsolja a kedélyeket: a ’70-es évekbeli atlantai gyerekgyilkosságokkal, melyben huszonnyolc gyerek- tini és felnőtt áldozat halt meg. A sorozatban a profilozó csapat pedig, hogy szépen kapcsolódjunk az augusztus legfontosabb filmjéhez, a Volt egyszer egy Hollywoodhoz is, a börtönbüntetését töltő Charles Mansonnal is találkozik. A sorozat második évadja augusztus 16-án debütál a Netflixen.

Kiemelt kép: Netflix