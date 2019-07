A modern helyett a XIX. századi divatot követi egy brit férfi

Zack Pinsent tizennégy évesen ünnepélyesen égette el az utolsó farmerét, azóta pedig a viktoriánus divatot követi.

A mindig változó divatot követni néha lehetetlen, de nem is vágyik erre mindenki – főleg, ha nem talál olyan darabokat, amelyek közel állnának a szívéhez. Így van ezzel a Brightonban élő Zack MacLeod Pinsent is, aki már tinédzserként úgy döntött, hogy elege van a folyton változó trendekből,tizennégy évesen pedig ünnepélyesen elégette az utolsó farmerjét is, hogy lassan teljes ruhatárát XIX. századira cserélje.

A lassú átalakulás során egyre több pozitív visszajelzést kapott, és egyre magabiztosabbnak érezte magát, így elhatározta: ezt az érzést másokkal is meg kell osztania, ezért néhány évvel ezelőtt Pinsent Tailoring néven megnyitotta a saját szabóságát, ami a XVII. század derekától az 1920-as évekig népszerű férfi- és női darabokat készíti el újra.

A varrni mindenféle segítség nélkül megtanult, technikáját éveken át tökéletesítő férfi különös hangsúlyt fektet arra is, hogy a ruhák készítése során felhasznált anyagok és eljárások megegyezzenek, vagy legalább a lehető legközelebb álljanak a két évszázaddal ezelőttihez.Pinsent saját ruhatárának legszebb darabjai az Instagram-oldalán napi rendszerességgel tűnnek fel.