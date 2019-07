Szerelemlakatokat tettek a Duna-parti holokauszt-emlékműre

Csütörtökön került fel a Redditre egy fotó, melyen a Pauer Gyula által készített Cipők a Duna-parton címet kapó holokauszt-emlékmű egyik darabjára tett szerelemlakat látható. Az Index azt írja, hogy pénteken már több, nyolc darab cipőn is ott virítottak a lakatok, melyeket turisták rakhatták rájuk valószínűleg.

Nem ez az első eset, hogy a 2005. április 16-án felavatott emlékműhöz hozzányúlnak vagy megrongálják. Felavatása után néhány hónappal is attrocitás érte a vascipőket, amit számos további eset követett. 2009-ben például disznólábakat tettek beléjük, 2014-ben pedig többet is elloptak 118 cipő közül.

A párok kapcsolatát jelképező szerelemlakatok aggatása a kétezres években indult be igazán, Magyarországon ennek legkiemelkedőbb helye a pécsi lakatfal, de a Szabadság híd és a Lánchíd is népszerű. Egyre több helyen tiltják be azonban a szerelemlakatozást, hiszen és hidak és korlátok könnyen megrogyhatnak a súlyuk alatt.

Kiemelt kép: Mohos Márton / 24.hu