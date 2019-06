13 évet vártunk erre a leszámolásra, de megérte

Minden idők egyik legjobb tévésorozata megkapta méltó lezárását.

Cocksucker, vagyis fasszopó

– nincs még egy mozgókép a filmtörténetben, amiben annyiszor és annyiféleképpen használták ezt a kifejezést, mint a Deadwoodban. Indulatosan, fröcsögő nyállal üvöltve, fenyegetően elsziszegve, jelentőségteljesen, megilletődve, reményvesztetten, költőien merengve, vagy csak mellékesen elejtve, már-már gyengéden. Aki nem hiszi, nézze meg nyugodtan ezt a kis gyorstalpalót, ami összegyűjti a 36 epizód összes – több mint háromszáz – „cocksucker”-jét (és akkor a 2980-szor elhangzó „fuck”-ról még nem is beszéltünk):

Ki gondolta volna, hogy ez a közönséges kis szitokszó ennyi mindent rejthet magában? Nem véletlen, hogy a 2004 és 2006 között futó western-sorozat egyik szimbólumává vált. A karizmatikus kocsmatulajdonost alakító Ian McShane-t azóta is rendszeresen leszólítják rajongók az utcán, könyörögve neki, hogy legalább egyszer nevezze őket fasszopónak, és ha lehet, írja is fel egyből a pólójukra. A költészetté emelt káromkodás persze csak a jéghegy csúcsa, az HBO kultikus western-sorozatára minden szempontból ez a rétegzettség a jellemző.

Egy olyan vadnyugaton járunk, ami egyszerre brutálisan naturalista és végletesen stilizált. Nyoma sincs szépelgésnek, nincs letagadva a mocsok, a vér, a bűz, a pia, a durvaság, a betegségek és a töménytelen emberi nyomorúság, ami a vadnyugati hősök életét jellemezte. Ám közben a szereplők pont úgy monologizálnak, mint egy Shakespeare-drámában, kacifántos körmondatokban összegezve az adott jelenet morális tétjét. Ez helyenként szörnyen teátrális, de egy pillanatra sem válik szájbarágóssá. Az alkotó David Milch tovább tudta mélyíteni az olyan elcsépelt western-toposzokat, mint a városba belovagló magányos hős, a fenyegető indián törzsek, vagy a törvényenkívüliségét elszántan őrző közösség motívuma. A Deadwood aztán kurta-furcsa véget ért: a harmadik évad közben derült ki, hogy az HBO nem folytatja a sorozatot – az okokat azóta sem ismerjük pontosan – , így Milchéknek annyira kapkodva kellett elvarrni a szálakat, hogy a katarzis elmaradt.

Ez a befejezetlenség azóta beépült a sorozat kultuszába: hangzottak el olyan érvek, hogy a Deadwoodhoz épp ez a nyitott finálé illik, ami nem adja meg a nagy leszámolás illúzióját, csak egyszerűen sorsára hagyja a szereplőket, akik ugyanúgy küszködhetnek tovább a porban, mint eddig. A rajongók mégis megőrizték a reményt, amit mutatott, hogy állandóan keringett a pletyka egy megkésett lezárásról. Ez érkezett meg most, 13 évvel a sztori elharapása után, egy 105 perces tévéfilm formájában.

A nagy fináléra ráadásul szinte a teljes szereplőgárda összeállt, már az a része, amelyik nem ért csúfos/fájdalmas/hirtelen véget az első három évad folyamán.

David Milchnek nem volt egyszerű dolga, mert egyszerre kellett a saját lábán is megálló történetet faragnia és kielégítenie a rajongók lezárás iránti igényét. Mindezt úgy, hogy közben ne fulladjon az egész szirupos nosztalgiázásba. A bravúr nagyrészt sikerült, még ha itt-ott kissé túl lekerekített is lett a cselekmény.

Tíz évvel járunk a harmadik évad vége után: Deadwood aranyásók alapította telepből menthetetlenül várossá alakult, ahova vonat jár, és ami minden tiltakozása ellenére csatlakozott Dél-Dakota államhoz. Sorra tűnnek fel a jól ismert figurák, akik ugyan változtak és megöregedtek, de még mindig ugyanazok a szenvedélyek és traumák hajtják őket, mint tíz évvel azelőtt.

Bullock seriff ugyanolyan nyakas,

Farnum polgármesternek még mindig izzad a tenyere a hatalmasságok előtt,

a kereskedő Sol még mindig eszes és megértő,

a kínai negyedet uraló Wu nem tanult meg angolul,

a bordélyból szabadult Trixie féktelen és indulatos,

Calamity Jane pedig még mindig vedel és hátba lőtt példaképét, Wild Bill Hickokot siratja.

És persze ott van Al Swearengen, aki még mindig rengeteget káromkodik, és hadvezérként áll ki reggelente a kocsmája feletti erkélyre, hogy szemrevételezze a városi hadmozdulatokat. Az elmúlás melankóliája keveredik itt az időtlenség érzetével. Persze pont jókor kukkantuk be a városka életébe, hiszen akik anno leléptek, azok is épp most térnek vissza Deadwoodba – ki vonattal, ki szekéren, ki lovon. Ebből már eleve érezzük, hogy valami nagy dolog készül. A leginkább viszont abból, hogy betoppan a sorozat nagy főgonosza, George Hearst (Gerald McRaney) is, aki már nemcsak mérhetetlen gazdasági erejével ront rá a városra, de Dél-Dakota szenátoraként a politikai hatalmat is maga mögött tudhatja. Ő se változott sokat: éppolyan vérszomjas, bosszúálló és kapzsi, mint amilyen tíz évvel ezelőtt volt. Bárkin átgázol, hogy megszerezze a földeket, ahol telefonpóznáit akarja felállítani – merthogy Deadwood főutcáján már telefon is van, amit hamarosan minden háztartásba be fogják vezetni. Ennek még a gondolata is látható undorral tölti el a szabadságot fetisizáló Alt, aki az elmúlt tíz évben teljesen elitta a máját.

Ez a felállás persze eleve magában hordja a konfliktust, ami annak rendje s módja szerint ki is robban Hearst és a főszereplők között. Megkapjuk a nagy leszámolást, amire több mint tíz évet vártunk, de szerencsére sokkal többről van itt szó egy pisztolypárbajnál. A film ugyanis betetőzi azt az építkezést, amit a sorozat félbehagyott:

látjuk azt a különös folyamatot, hogy kalandorok, szerencselovagok, megalkuvók és magányos farkasok szedett-vedett csapata miként fog össze és érik közösséggé a külső fenyegetés hatására.

Persze még mindig Deadwoodban járunk, senki ne számítson nagy happy endre, de minden fontos szereplő megkapja a maga feloldását. Veszteségek vannak bőven, de sorsok nem lógnak többé a levegőben, ami segít, hogy búcsút vehessünk a figuráktól. Mert a központban egyértelműen a búcsú áll: a film egy idő után nem is annyira a leszámolásra, inkább az érzelmi szálak elvarrására koncentrál, ami itt-ott szinte túl teljesre sikerül. Azt persze nem tudom, szűz szemmel milyen lehet megnézni, de a sorozat rajongójaként több ponton is megkönnyeztem a filmet.

Az alakítások továbbra is hibátlanok, látszik, hogy a színészek teljesen összenőttek szerepeikkel abban a három évben. Milch zsenialitása pedig ismét a sztori rétegzettségében nyilvánul meg: Hearst sorsa hiába marad bizonytalan, végső soron győzelemre van ítélve. Ő ugyanis nemcsak egy hatalmaskodó szemétláda, de a jövőt képviseli, ahogy arról számtalanszor ki is oktatja a helyieket („Fedezze fel a rejtett énjét, Mr. Swearengen, haladjon a korral”). A jövő pedig a maga vonataival, szenátoraival, telefonkészülékeivel és bürokratáival elkerülhetetlenül elnyeli a régi, piszkos, bűzös, vad, de szabad Deadwoodot, ami civilizációsan kétségtelenül megvannak a maga előnyei: például vannak törvények, amiket aztán ki lehet forgatni, és egy fokkal nagyon túlélési esélyei vannak már egy születendő gyereknek. Egy ilyen városban azonban többé nincs helye a tévétörténet egyik legkarizmatikusabb figurájának,

a fejlődést gyanakodva figyelő és az autoritást mindig szembeköpő Al Swearengennek, aki annyira komolyan veszi a függetlenséget, hogy még a halál árnyékában is simán elküldi Istent a francba, ha valaki imádkozni kezd a környezetében.

Deadwood – A film, HBO, 110 perc, Értékelés: 9/10

