Sztár volt, de Leningrád korlátozta a világhírű balett-táncost

Hamarosan több országban vetíteni kezdik a világ leghíresebb balett-táncosáról, Rudolf Nurejevről szóló The White Crow című filmet. Az alkotást előbb mutatják be Budapesten, mint New Yorkban, mivel akkora az érdeklődés a hamarosan kezdődő, budapesti Nurejev Nemzetközi Balett verseny iránt, ráadásul a film főszereplője, Oleg Ivenko is Magyarországra látogat.

Itt lesz rajta kívül Vlagyimir Malakov táncos is, aki annak a nemzetközi zsűrinek az elnöke, amely a világ 15 országából Budapestre érkező táncosok tudását is megítéli majd. A tíz legtehetségesebb fiatal táncost bárki láthatja a Vígszínházban, április 5-én tartott gálaesten.

A The White Crow Nurejev sorsának alakulását a szovjetunióbeli Ufa városában szegénységben töltött gyermekkorától követhetjük, a leningrádi tanulóéveken át nyugatra meneküléséig. Karizmatikus megjelenésével Rudolf Nurejev a balett leghíresebb csillagává vált, akit az 1950-es évek Leningrádjának világa korlátozott. A filmben Ivenko mellett Ralph Fiennes és Louis Hofmann is szerepelnek.

Kiemelt kép: Youtube / Sony Pictures Classics