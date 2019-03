Ki mondta, hogy a játékfigurák élete könnyű?

Nyáron mutatják be a Toy Story 4-et, melyhez most végre megérkezett a teljes előzetes. A filmben az olyan régi szereplők, mint Woody, Buzz, Bo és Krumplifej Úr mellett újak is feltűnnek majd, például Forky, a műanyagvilla.

A folytatásról egyelőre annyit lehet tudni, hogy a harmadik részben nem szereplő Bo Peep köré épül majd, aki nem hagyta annyiban, hogy gazdája felnőtt és nem foglalkozott vele, így elindult világot látni, de végül Woody-val újra keresztezik egymást útjaik. Kettejük kapcsolatát azonban beárnyékolja a hozzáállásuk arról, mit is jelent számukra játékfiguraként létezni.

A Josh Cooley által rendezett animációs filmhez új szinkronhang, Keanu Reeves is csatlakozott a negyedik részben, akiről annyi tudható, hogy egy apró, alig néhány centis játéknak kölcsönzi majd a hangját.

A Toy Story 4. június 20-án debütál a hazai mozikban.

Kiemelt kép: DISNEY / PIXAR / ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12