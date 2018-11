Keanu Reeves is szerepelni fog a Toy Story 4-ben

Jövő nyáron kerül a mozikba a nagy sikerű Toy Story 4. A Pixar népszerű alkotásában visszatérnek a régi kedvencek, Woody, Buzz, Krumplifej úr és a többiek. Ahogy a széria eddigi részei, úgy a folytatás is kasszasiker gyanúsnak ígérkezik, annak tekintetében pláne, hogy a 2010-es Toy Story 3 több mint egymilliárd dollárt hozott és Oscar-díjat is nyert.

A Josh Cooley által rendezett animációs film főszereplője most az identitásválságban szenvedő, villából gyártott játék, Forky lesz, de mellette bemutatkoznak majd még új karakterek is. Közülük fogja az egyiket szinkronizálni Keanu Reeves is, a csapat frissen csatlakozott, új tagj, írja a Just Jared. Karakteréről nem sok mindent lehet tudni, csak annyit, hogy egy apró, alig néhány centis játéknak kölcsönzi majd a hangját.

„Keanu Reeves nagyszerű szerepet kapott. Egy kis kulisszatitok: ő maga mondta (amilyen kedves és csodálatos ember), hogy „ez túlságosan úgy hangzott, mintha Buzz Lightyear lenne”. A karakterének pedig tényleg van egy ilyen éle” – mondta el Buzz Lightyear hangja, Tim Allen Jimmy Fallon talksowjában a szinkronfelvételről, majd hozzátette, hogy Reeves karaktere végül kicsit visszafogottabb hangot kapott.

Kiemelt kép: Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP