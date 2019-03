Meghalt Dick Dale, a szörfgitár királya

A 81 éves korában elhunyt gitáros legismertebb dala a Ponyvaregény főcímzenéjeként is ismert Misirlou.

Dick Dale valódi neve Richard Anthony Monsour volt, libanoni bevándorló apától és lengyel-fehérorosz anyától született Bostonban. Apai nagybátyjától tanult meg először arab lanton (úd) és dobon (tarabaki) játszani, melyek meghatározták később a sajátos gitárjátékát is. Később reményteljes country-gitárosként vette fel a Dick Dale művésznevet, és az ötvenes években az egyik első gitáros volt, aki a reverb (visszhang) effekt használatával kísérletezett, és a gitárfeltaláló Leo Fender segítségével fejlesztette ki a később szörfnek nevezett gitárhangzást.

1960-ban a Let’s Go Trippin’ című számmal indította el a szörfgitár-őrületet, sokan ezt is tartják az első szörfrock-dalnak, Dale pedig két év leforgása alatt országos szinten is ismertté vált, és a legendás Ed Sullivan Show-ban is fellépett. Dale – aki egyébként maga is nagy szörfös volt – legismertebb száma a Misirlou volt, mely eredetileg egy közel-keleti népdal volt, ám amikor ő radikálisan újraértelmezte és áthangszerelte, egy instrumentális rock and roll-sláger lett belőle, melyet később számos zenekar feldolgozott, a Beach Boystól a Venturesig, majd még később még a Black Eyed Peas is lehúzott róla egy bőrt. Innentől kezdve egészen a Beatles amerikai áttöréséig Dale is a népszerű amerikai előadók közé tartozott, filmekben is szerepelt a dalaival.

Dale aztán hosszú időre kénytelen volt leállni a zenéléssel, miután vastagbélrákkal kezelték, és csak évek múltán térhetett vissza a színpadokra, de a nyolcvanas-kilencvenes években újra rendszeresen koncertezhetett. A Ponyvaregény 1994-es bemutatás után Dick Dale neve újra keresett lett, és egészen a közelmúltig fellépett, főleg, hogy ki tudja fizetni az orvosi kezeléseit, ugyanis 2008-ban újra kiújult a betegsége. A halála pontos okát egyelőre nem jelentették.

