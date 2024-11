Vérfagyasztó sikoly a segélyhívón: így értesítette a hatóságokat milliomos szülei haláláról az essexi nő

Bemutatták azt a felvételt, amelyen hallható, ahogy 2023-ban egy Ellie Baxter nevű nő beszámol a segélyhívó vonal munkatársainak arról, hogy holtan találta szüleit essexi otthonuk télikertjében – írja a Sun brit bulvárlap.

A megrázó pillanatok a Discovery+ új, hátborzongató gyilkosságok történeteit feldolgozó dokumentumfilm-sorozatában, a 999 Murderer Callingban hangzottak el.

Amint arról annak idején részletesen mi is beszámoltunk, Ellie Baxter milliomos szüleit, Carolt és Stevent törölközőket, zuhanyszőnyegeket és hasonló termékeket forgalmazó cégük mindenese, Luke D’Wit mérgezte meg fentanillal 2023 áprilisában..

A férfi a gyilkosság előtt átírta a pár végrendeletét, így próbált hasznot húzni a halálesetből.

D’Wit 2013-ban került kapcsolatba a családdal, amikor munkát kapott tőlük, hogy vállalkozásuk számára weboldalt készítsen. A férfi érzelmi játszmákkal édesgette be magát a pár szívébe. Azt állította, csontvelőrákkal küzd, amiről később kiderült, hazugság.

D’Witnek rengeteg hamis személyazonossága is volt: Jenny néven rendszeresen üzeneteket váltott Ellie Baxterrel, például azt tanácsolta neki, hogy zárolja a szülei bankszámláját; Dr. Andrea Bowdenként pedig megígérte a nőnek, hogy elutazik hozzá az Egyesült Államokból, hogy megvizsgálja. Baxter krónikus pajzsmirigygyulladásban szenvedett, Bowden/D’Wit még egy Facebook-csoportot is létrehozott a betegségről, és többször is megvitatta Carol állapotát a tagokkal.

Ellie 2023. április 9-én sokkos állapotban értesítette a hatóságokat szülei holttestének megtalálása után. A 999 vonalán rögzített beszélgetésben ezután D’Wit hangja ismerhető fel, aki a fájdalmában üvöltöző várandós nőtől vette át a telefont.

A lányukat hallhatja a háttérben. Teljesen össze van törve.

– mondja a férfi, aki a házaspár barátjaként hivatkozott magára. A gyilkos azt is bevallotta, ő látta Carolt és Stevent élve utoljára.

Az ITV újságírója, Hannah Pettifer a dokumentumfilmben így fogalmaz:,,Mostanra számtalanszor visszahallgattam ezt a hívást, de még mindig ugyanolyan felkavaró.”

Luke D’Witet a gyilkosságért életfogytiglanra ítélték, legkorábban 37 év múlva szabadulhat.