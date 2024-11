Dancing with the Stars: Vomberg Frigyes és Südi Iringó számára véget ért a verseny

Nem volt drámától mentes a Dancing with the Stars, Andrei Mangra helyett ugyanis Suti András ugrott be Szabó Zsófi partnereként. A műsorvezetőt láthatóan megviselte a csere, élő adásban is elsírta magát. Hangulatán az sem javított, hogy ők is benne voltak abban a hármasban, akik a zsűri elé álltak, de végül az ítészek úgy döntöttek, csatlakozhatnak a biztos továbbjutókhoz.

Törőcsik Franciska és Baranya Dávid, valamint Vomberg Frigyes és Südi Iringó kerültek veszélyzónába, a nézői szavazás alapjén pedig végül az előbbi páros jutott tovább, míg a séf és táncpartnere kiestek.

Südi Iringó megköszönte a lehetőséget, hogy újra táncolhatott, Vomberg pedig azt mondta, „édes szájízzel” búcsúzik a műsortól.

Bár a táncműsorban nem jutott el a fináléi, a Séfek séfében idén újra Vomberg Frigyes egyik versenyzője nyert: