Megkapta az Oscart a Bohém rapszódiáért, majd leesett a színpadról

Rami Maleknek fájdalmas élménybe fordult az Oscar-győzelem.

Rami Malek friss Oscar-díja felett érzett öröme hamar fájdalmas élménybe csapott át, amikor a tegnapi gálán a Freddie Mercuryt megformáló Malek leesett a színpadról.

A színészt az után érte a baleset, hogy a gála véget ért – ezért nem az esésétől hangos az internet -, viszont fotó azért készült az esetről. Malek esés közben is büszke volt az Oscarjára: igyekezett a magasba tartani a szobrot, nehogy eltörje, födet érve pedig érthető mód meglepettnek látszott. A körülötte állók segítették fel, és a helyszínen lévő mentősök egy székbe ültették, hogy megvizsgálják, nem esett-e komolyabb baja. Egyelőre nem adtak hírt arról, hogy megsérült volna.

Malek a Golden Globe, SAG és még pár egyéb díj után zsebelte be az Oscart is a Bohém rapszódia-beli alakításáért, ezzel pedig általában azoknak sem volt baja, akik a filmtől nem voltak egyébként elragadtatva. Malek családjának, a produkció stábjának, a Queennek, és barátnőjének, Lucy Boyntonnak köszönte meg a díjat. Boynton egyébként a filmben is partnere volt: ő alakította Mercury első szerelmét és élethosszig kitartó barátját, Mary Austint. A záporozó díjeső alighanem megnyugtatta Maleket, aki egy korábbi nyilatkozatában arról beszélt, hogy úgy vállalta el a szerepet annak idején, hogy tudta, akár rá is mehet a karrierje.

Azt gondoltam, Istenem, ez a szerem meghatározhatja a karrieremet. Aztán két perccel később az is eszembe jutott, hogy meg is ölheti a karrieremet. Csak rontsd el ezt a szerepet, és bajban leszel.

Nem rontotta el, és alakításának, no meg a masszív marketingkampánynak köszönhetően a film novemberi bemutatása óta már több mint 900 millió dollárt termelt.

Kiemelt kép: Kevin Winter/Getty Images