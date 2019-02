94 éves korában meghalt az Ének az esőben rendezője, Stanley Donen

A hírt az Oscar-díjas rendező fia erősítette meg – írja a Guardian. Stanley Donen az ’50-es években kezdte a filmezést, az életművét pedig 1997-ben díjazta az Akadémia. Olyan filmeket köszönhetünk neki, mint az Ének az esőben Gene Kellyvel és az Amerikai fogócska Audrey Hepburnnel.

Donen 1924-ben született Dél-Karolinában és 2013-ben a Vanity Fairnek elmesélte, hogy Fred Astaire miatt szeretett bele a filmek és a zene világába.

Amikor elkezdtem a filmezést, a hang még újdonságnak számított, és ezért is fordultam a musicalek felé. Bejött a képbe a zene, és minden innen indult.

A rendező táncosként és koreográfusként kezdte, majd a Broadway színpadán találkozott először Gene Kellyvel. Együtt forgatták az On the town című musicalt, és a későbbiekben is többször dolgoztak együtt.

Kiemelt kép: Stanle Donan 1958-ban Cary Granttel és Ingrid Bergmannal. Fox Photos/Getty Images