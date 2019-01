Stephen King nem panaszkodhat, újabb regényéből készül sorozat

Alig jelentették be, hogy sorozat készül a Creepshow – A rémmesék könyve című filmből, Stephen King újabb regényét dolgozzák fel. Most a CBS készítene az író Végítélet című posztapokaliptikus regényéből sorozatot, melyet 2020-ban mutatnának be a CBS All Access streamingszolgáltatásán, írja az Entertainment Weekly.

„Izgatott vagyok, és nagyon örülök, hogy a Végítélet új életet fog kapni ezen az izgalmas, új platformon. Jó kezekben van a mű, olyan emberekében, akik pontosan tudják, mit csinálnak, a forgatókönyv pedig bomba jó. A cél az, hogy valami emlékezetes és izgalmas jöjjön létre. Remélem, hogy a nézőket el tudja majd vinni egy olyan világba, melyről azt remélik, hogy soha nem fog megtörténni” – írta King közleményében.

A történet túlélők egy csoportjáról szól, miután halálos vírus ölte meg a világ lakosságának nagy részét.

„Az emberiség sorsa a 108 éves Abagail és a maroknyi túlélő törékeny vállán nyugszik. A legrosszabb rémálmaikat egy halálos mosollyal és kimondhatatlan erőkkel rendelkező férfi testesíti meg: Randall Flagg, a Sötét ember” – olvasható az alkotók által kiadott szinopszisban.

