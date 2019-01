Justin Bieber 10 évvel ezelőtti önmagához képest tetovált kamionos lett

Boldog-boldogtalan mutatta meg tíz évvel ezelőtti önmagát Facebookon vagy Instagramon – az az új kihívás, a 10 years challenge lényege, ami töübb szakember szerint valójában adatgyűjtési célzattal indult. És bár ez először leginkább összeesküvéselméletnek hangzik, jobban belegondolva van némi alapja. Lehet, hogy ezért sem szállt be a kihívásba sok celeb, de nem is kell, mert mi megtettük helyettük, és előkotortunk pár 2009-es fotót Lady Gagáról, Ariana Grandéról, illetve többek közt Palvin Barbara pasijáról is.

Nicole Kidman

Tíz évvel ezelőtt alig múlt 40, és még ragaszkodott a vörös hajhoz.

Ariana Grande

Akkor is sokat változott volna, ha nem növeszti meg a haját, hisz az énekesnő tíz éve még csak 15 volt.

Lady Gaga

Ki gondolta volna 2009-ben, hogy Lady Gaga egyszer konszolidált lesz?

Dylan Sprouse

Hű!

Ariel Winter

Nyilván sokat változott, hisz tíz éve csak tízéves volt.

Shailene Woodley

Tökéletes példa arra, hogy tinédzserként az ember túl sok meggondolatlan döntést hoz az öltözködésével kapcsolatban.

Donald Glover

Nem csak levetkőzött és szakállt növesztett, de szép karriert is csinált.

Kim Kardashian

Az elmúlt tíz évben sokat járt arckezelésekre.

Kylie Jenner

Nem csak simán felnőtt, de még több arckezelésre járt, mint Kim Kardashian.

Katy Perry

Rájött, hogy a rövidebb haj jobb, és kevsebben keverik össze így Zooey Deschanellel.

Rihanna

Lehet, hogy úgy tűnik, a kígyómintás ruha tíz évvel ezelőtti, de nem. Az az új fotó.

Justin Bieber

Justin Bieber nem csak simán felnőtt, de texasi kamionos is lett.

