Nézze meg ön is az internetre felkerült, Oscar-esélyes magyar filmet!

Vimeo-csatornáján tette elérhetővé Tóth Barnabás (Rózsaszín sajt, Újratervezés, Van egy határ) Susotázs című rövidfilmjét, írja a Filmtett. A decemberben az Oscarra jelölhető filmek shortlistjére felkerült 16 perces alkotás két magyar szinkrontolmács egy napját mutatja be, mely úgy indul a hűtőgépgyártó konferencián, mint bármelyik másik munkanap. Az események azonban több, nem várt fordulatot vesznek.

A Tóth Barnabás forgatókönyve alapján készült film szereplői Göttinger Pál, Osvárt Andrea és Takács Géza, produceri Kuczkó Andrea, Rajna Gábor és Tóth Lajos.

A film Magyarországon a Friss Húson mutatkozott be, majd több rangos európai és amerikai filmfesztiválra beválogatták, többek között a Manhattan Short Film Festivalra, az utazó fesztiválra, amelynek köszönhetően Los Angelesben is vetítették, így jelölhetővé vált az Oscar-díjra. A Susotázs nyerte a marosvásárhelyi Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál fődíját is.

Az élőszereplős rövidfilmek rövidlistáját december közepén tette közzé az Amerikai Filmakadémia, az öt Oscar-jelöltet pedig január 22-én jelentik be.

Kiemelt kép: Vimeo / Barnabas Toth