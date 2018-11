Budapestre jön a transzvesztita komikus

Eddie Izzard Wunderbar című új stand-up turnéjával látogat el Budapestre. A stand-up komikus 2019. április 20-án, a Kongresszusi Központban lép majd fel, írja az Index.

Izzard két évvel ezelőtt járt először Budapesten, mostani fellépése jóval személyesebb hangvételű lesz elvileg, melyben „az életről, szerelemről, történelemről és az univerzumról alkotott maradéktalanul egyedi és szürreális nézeteiről” fog beszélni, derül ki a szervezők közleményéből.

Izzard minden bizonnyal a világ legismertebb transznemű komikusa, aki négyévesen jött rá, hogy férfitestben élő nő, de nemváltó műtéten nem esett át – saját bevallása szerint “heteroszexuális transzvesztitának vagy leszbikus férfinak” kell tekinteni.

Bár a világ humoristaként ismerte meg, mára ugyanakkora elismerésnek örvend színházi, televíziós és filmszínészként is. Karrierje során számos rangos elismerést zsebelt be alakításaiért, köztük egy Tony-jelölést és két Emmy-díjat is.

Kiemelt kép: Geoff CADDICK / AFP