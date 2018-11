Ismert zenészek lépnek fel a hajléktalanokért

Come Underground! – Utcazene az utcán élőkért címmel szervez az Amnesty International Magyarország az Emberi Jogok Világnapján rendhagyó koncertet, melynek keretében december 10-én, a Széll Kálmán téri metrókijáratnál ismert zenészek állnak ki dalaikkal a rászorulók és segítőik mellett, írja a hvg.hu.

Az esemény ingyenes lesz, de jelképes koncertjegyet lehet majd vásárolni, mely támogatásokat az Utcáról Lakásba Egyesülethez és A Város Mindenkié csoporthoz juttatnak el.

A Holland Királyság Nagykövetségének támogatásával létrehozott koncert műsorvezetője Lévai Balázs lesz, a fellépők pedig a következők:

The Devil’s Trade, Ørdøg acoustic, Csókolom, Szabó Benedek és a Galaxisok, Felső Tízezer, Bajnoq, Petruska, Mayberian Sanskülotts, Black Bartók, Németh Róbert, Másik János, Bujdosó János, Menyhárt Jenő (Európa Kiadó), Legát Tibor, Kollár-Klemencz László (Kistehén), BOGGIE, Szeder, Frenk, Muzsik és Volkova, Lázár Tesók (Esti Kornél), Lovasi András, Leskovics Gábor (Pál Utcai Fiúk), Noémi Barkóczi, Szekeres András és Barbaro Attila (Junkies), noÁr, Szűcs Krisztián, Likó Marcell (Vad Fruttik), SONYA, Szántó Faszi Gábor (Üllői úti Fá:k), Mushu Israel (Anima Sound System, Tpsrprt) és George Jones (The Music Of George Jones), Hippikiller Rutkai Bori (Rutkai Bori Banda), László M. Miksa és Bodnár Tibi (Ladánybene 27 zenekar), Anton Vezuv.

Kiemelt kép: Sóki Tamás / MTI