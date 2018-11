Borat megpróbálta manipulálni az amerikai félidős választásokat

Kedden tartották meg az Egyesült Államokban a félidei választásokat, melyen a Demokrata Párt megnyerte az képviselőházi helyek többségéért folyó keddi választást, de a szenátusban már nem sikerült győzniük. Volt azonban valaki, aki még a választások előtt befolyásolni akarta az amerikai népet. Ki más lehetett volna, mint a kahaz nép nagy, fehér gyermeke, Borat.

A Sacha Baron Cohen által megformált, emblematikus, polgárpukkasztó tetteiről híres figura Jimmy Kimmel talkshow-jában tűnt fel, hogy gyanútlan családokhoz kopogtasson be és beszélgessen el velük Donald Trumpról, a bevándorlókról és a többi, az amerikai népet foglalkoztató, égető kérdésekről, írja a Deadline. Ennek célja az volt, hogy Borat korteskedni próbáljon az amerikai elnöknek.

„Oroszország beleavatkozik az elnökválasztásba, de most minden szempár rájuk szegeződik. Szóval Kazahsztánon múlik, hogy Trump elnök irányába lendítse a választásokat. Kaliforniába jöttem, hogy a választásokat manipuláljam” – ezekkel a szavakkal nyitotta beszédét a videóban Borat.

A különböző emberekkel folytatott beszélgetéseiben felmerült többek között az a téma, hogy Trump ketrecbe zárná a migránsokat, amit Borat azzal magyarázott, hogy „sokan jöttek ide, valahova tenni kellett őket”. Felmerült még az amerikai elnök rasszizmusa is, amire Borat úgy reagált, hogy semmilyen bizonyítékot nem lát rá, hogy az lenne, illetve ő maga is az, és ezzel semmi probléma nincsen. Ha ez nem lett volna elég, a zsidó választópolgárokat úgy próbálta megakadályozni a demokratákra való szavazás ellen, hogy szalonnát dobált eléjük a járdára, a következő felkiáltással: „Tilos az átjárás”.

Nos, a választási eredményeket elnézve, csak részben sikerült Borat terve, ami nyilvánvalóan Sacha Baron Cohen egy újabb gegje.

Kiemelt kép: FOUR BY TWO / EVERYMAN PICTURES / COLLECTION CHRISTOPHEL