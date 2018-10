Mégsem jön a Star Wars Boba Fett-filmje

Májusban írtunk arról, hogy a Walt Disney és a Lucasfilm hivatalosan is bejelentette, Boba Fett saját filmet kap, amit James Mangold ír és rendez. A Solo: Egy Star Wars-történet anyagi bukása után már hallani lehetett, hogy nem gyárt több spin-offot a Disney, de csak mostanra lett biztos, hogy elkaszálták a Boba Fett-filmet, írja a Variety. A hírt Erick Weber újságíró közölte Twitterén:

Kathleen Kennedy just confirmed to me Boba Fett movie is 100% dead, 100% focusing on THE MANDALORIAN #StarWars

— 𝗘𝗪𝗲𝗯 (@ErickWeber) October 26, 2018