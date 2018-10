Robert De Niro szerint Trump maga az ördög

A színész nem először szólt be az amerikai elnöknek, legutóbb pont egy díjátadón üzente Donald Trumpnak, hogy baszódjon meg, mire Trump finoman lehülyézte („egy alacsony IQ-jú személy, aki túl sok ütést kapott a filmjeiben a profi bokszolóktól”) Robert De Nirót. Most Alec Baldwinnak adott egy nagyinterjút az ABC-n futó műsorában, amit a Daily Beast szemlézett, és megint nekiment Trumpnak.

Baldwin felidézte, hogy Robert De Niro 2016-ban a kampány során nyilvánosan idiótának nevezte Trumpot, és azt mondta, hogy legszívesebben behúzna neki egyet. A színész most sem fogta vissza magát, kikelt az elnök és a republikánusok ellen. „Még sosem láttam ilyet, pedig sok mindent láttam a világban, amióta élek, de ez teljesen szürreális. Úgy éreztem, mondanom kell valamit, bármit is mondok, és annak bármilyen hatásai is lesz. Dühítő ez a pasas” – nyilatkozta a show-ban.

Az interjú alatt szóba került a szexuális zaklatással vádolt Brett Kavanaugh, akit Donald Trump ennek ellenére támogatott, és végül Kavanaugh lett Amerika főbírája. Robert De Niro szóba hozta a távozó republikánus szenátort, Jeff Flake-et, hogy fel merte emelni a hangját az elnök ellen, hősnek nevezte, majd továbbment:

Sokan, akik Trump mellett állnak a hátralevő életükre megfertőződtek. Azt hiszik vele akarnak lenni, és majd kapnak valamit, de súlyos árat fizetnek, magával az ördöggel paktálnak le. Ez ijesztő.

Kiemelt kép: Kevin Mazur/Getty Images