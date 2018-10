Azért egy ötperces trailer még a férfiisten Jason Momoával is enyhe túlzás

A DC-nél valahogy nem érzik ezt az arányok és mértéktartás dolgot: az Aquaman új előzetese sokat mutat, de nem túl sok jót.

Már persze, ha eltekintünk Jason Momoa tagadhatatlan férfiúi testi kvalitásaitól, amilyennel Dwayne Johnsonon innen nem sokan büszkélkedhetnek (olyan meg, hogy Dwayne Johnsonon túl, nem létezik). Ám míg Jason Momoát szívesen néznénk akármeddig, amint jön-megy, edz, baltát dobál, falat mászik, létezik – ezt az Insta-oldalán mind meg is tehetjük – az Aquaman vadiúj extended (kiterjesztett) trailerétől kicsit elzsibbadt valami az agyunkban. Pisipoén, a főhős ostoba szépfiúként exponálása, faltörő transzformerek, gépkrokodil, komikusan rossz párbeszédek – ha ilyen lesz a teljes Aquaman is, akkor aligha fogja ez a film megemelni a DC eleve megtaposott ázsióját. Mutatjuk.