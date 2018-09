Nagyot fog szólni a Disney élőszereplős Diótörője

Az új szinkronos előzetese alapján elképesztő lesz a klasszikus mese feldolgozása.

Idén karácsonykor új fejezetéhez érkezik a Walt Disney élőszerepős feldolgozáshulláma, merthogy az ünnepekre időzítve fog mozikba kerülni A diótörő és a négy birodalom (The Nutcracker and the Four Realms), amely az E. T. A. Hoffmann által írt 1816-os A diótörő és az egérkirály alapján készül. A grandiózusnak ígérkező produkcióhoz mára elkészült és megjelent a második magyar előzetes.

A Hoffmann eredetijét némiképp újragondoló fantasyben a főhős kislány, Clara (Mackenzie Foy) egy kulcsot talál egy párhuzamos világhoz, ahová átruccanva megismerkedik a klasszikus mese figuráival. A megelevenedő karakterek szerepében a tündérkirálynőt játszó Keira Knightley, a Drosselmeyert életre keltő Morgan Freeman és a rejtélyes gonosz nőszemélyt alakító Helen Mirren lesznek láthatóak.

A Simon Beaufoy, Ashleigh Powell és Rob Menzer forgatókönyvéből Lasse Hallström és Joe Johnston rendezésében forgatott A diótörő és a négy birodalom idehaza december 13-tól lesz látható a mozikban.

Kiemelt kép: Walt Disney Pictures/Fórum Hungary