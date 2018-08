Azealia Banks napok óta Elon Musk házában várakozik a milliárdos csajára, Grimesra

Lassan elege lesz a várakozásból Azealia Banksnek, aki már napok óta arra vár, hogy Grimes visszatérjen barátja, a tech-milliárdos Elon Musk los angelesi házába, és megcsinálhassák közös számukat Banks új albumához. A rapper Instagram-sztorijában adott hírt a kellemetlen helyzetről, és azt is leírta, hogy ha az énekesnő nem jön meg egy napon belül, akkor fogja a cókmókját, és hazamegy.

Szó szerint napok óta egyedül ülök Elon Musk házában, és várok Grimesra, hogy végre megjelenjen, és elkezdhessük a zenélést. Fogalmam sincs, mikor jön meg. Várok még egy napot, aztán hazamegyek.

– írta Banks.

A helyzetet még frusztrálóbbá teszi az, hogy elvileg ez lenne az utolsó dal, amit Banks fel akar venni Fantasea II: The Second Wave című új albumához, amin Grimeson kívül lorelei is hallható lesz. A rapper már korábban megosztott két dalt a lemezről, az Anna Wintourt, valamint a Treasure Islandet.

Kiemelt kép: Sergi Alexander/Getty Images