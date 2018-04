Lesz Annabelle 3 és már meg is van, mikor kerül a mozikba

A démoni bábu még egy film erejéig vissza fog térni, hogy a frászt hozza a nézőkre.

2016 óta érezhetően magasabb fokozatba kapcsolta a horrorfilmes univerzumépítését a New Line Cinema stúdió, amelynél a Démonok között 3 mellett jelenleg is közel féltucat spinoffon dolgoznak.

Mindenki megnyugodhat, lesz Démonok között 3 A Warren házaspár még egy film erejéig vissza fog térni, hogy szembeszálljon a gonosz szellemekkel.

A franchise alakulásával kapcsolatban a The Hollywood Reporter szállította a legújabb hírt, miszerint

hivatalossá vált, hogy a Démonok között-filmek után az Annabelle-moziknak is készül a harmadik része, amelyet 2019. július 3-án terveznek bemutatni az amerikai mozikban.

A premierdátum mellett már az is fix, hogy a filmet az a Gary Dauberman írja, producerálja és rendezi, aki nem csak az előző két rész forgatókönyvét jegyzi, de a tavalyi év (és az Egyesült Államokban minden idők) legsikeresebb horrorjává vált AZ egyik társírója is volt. Daubermannek ez lesz az első rendezése.

Dauberman mellett (immár hagyományosan) az a James Wan fogja producerálni a harmadik Annabelle-horrort, aki az Atomic Monster nevű produkciós cégével a franchise eddigi összes filmjén dolgozott és a két Démonok között-mozit még rendezte is.

Az Annabelle 3 már az ötödik olyan spinoff lesz, amely a Démonok között és a Démonok között 2 vadhajtásaként forgatnak. Az első kettő a 2014-es Annabelle és a tavalyi Annabelle 2: A teremtés voltak, a negyedik a görbe emberről szóló The Crooked Man, az ötödik pedig az Az apáca (The Nun) lesz, amely idén fog a mozikba kerülni és ezért nemrég már meg is jelent belőle az első hivatalos kép:

Itt az első kép a Démonok között 2 apácájáról szóló horrorból És a felvétel máris a rémséget ábrázolja úgy, ahogyan a saját filmjében látható lesz.

Kiemelt kép: Atomic Monster/New Line Cinema