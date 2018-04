Nagy szívás lesz Mr. Irdatlannak a Hihetetlen család 2

Az animációs mozi új előzeteséből kiderül, milyen megpróbáltatásokkal kell majd szembenéznie a családfőnek.

Tizennégy évvel a Walt Disney és Pixar animációs stúdió közös produkciójaként készült A hihetetlen család (The Incredibles) után idén nyáron fog mozikba kerülni a folytatás, amelyet a két Oscar-díjjal kitüntetett alapfilmet is jegyző Brad Bird írt és rendez. A produkciónak megjelent a teljes előzetese.

Miként az már kiderült, A hihetetlen család 2-ben a szuperhősök illegálissá válása után a famíliából egyedül Helen Parr/Nyúlányka fog világmegmentő akciókat végrehajtani, miközben férje, Robert „Bob” Parr/Mr. Irdatlan otthon marad a gyerekekkel. Ez még önmagában nem is lenne tragédia, hiszen Will és Illana is nagyobbak már, de a még baba Jack valósággal az őrületbe fogja kergetni a családapát.

A hihetetlen család 2 pár nappal az amerikai premier után: július 19-én fog a magyar mozikba kerülni.