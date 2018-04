Egy éjszakára megint szabad lesz gyilkolni Amerikában

Előzetest kapott a negyedik Purge-horror, amelyben ismét el fog szabadulni a pokol.

Öt évvel A bűn éjszakája (The Purge) című alapfilm és kettővel A megtisztulás éjszakája: Választási év (The Purge: Election Year) című harmadik installáció után idén júliusban fog a mozikba kerülni a franchise legújabb része: A megtisztulás éjszakája: A sziget (The First Purge), amelynek megjelent az előzetese.

A horrorszéria eddigi mind a három részét író-rendező-produceráló James DeMonaco készíti A szigetet is, amely a változatosság kedvéért azt fogja elmesélni, hogyan alakult az Egyesült Államokban az első olyan fiktív éjszaka, amikor a polgárok 12 órán keresztül legálisan gyilkolhatták egymást. A jó eséllyel a franchise utolsó darabjának szánt előzményfilmben az Oscar-díjas Marisa Tomei játssza a főszerepet.

Akárcsak az előző részek, a negyedik Purge-horror is az amerikai függetlenség napja környékére időzítve, ezúttal éppen július 4-én fog debütálni a tengerentúli mozikban. A hazai bemutató még nem ismert.