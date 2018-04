Bezárt az egyik budapesti színház

Az évad végéig felfüggeszti működését az intézmény.

Közleményben és a Facebook-oldalán is bejelentette a hetedik kerületi Spinoza Színház, hogy a mai naptól az évad végéig felfüggeszti működését, miután az intézményt alkotó kávéházat bérlő társaság külföldi tulajdonosa ellehetetlenítette a működésüket.

Mint írják, a színházi szezon hátralévő hónapjait renoválására, modernizálására és a vitás helyzet megoldására használják.



A Spinoza Színházat 2003-ban alapították. Az egykor cukorkagyárként működő épület, mára a kerület és talán egész Budapest egyik legkedvesebb, legszínvonalasabb kulturális és kulináris élményeket kínáló találkozóhelyévé nőtte ki magát.

A Spinoza szociális színház is abból a szempontból, hogy darabjaikkal, témaválasztásaikkal mindenfajta kisebbségre odafigyelnek. Több zsidó és roma témájú darabot is színpadra állítottak és mostanáig már a szellemi fogyatékosok színháza, világtalanok, hajléktalanok, szenvedélybetegek színháza is fellépett náluk.

Kiemelt kép: Facebook/Spinoza Színház