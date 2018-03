Nem győzik dicsérni Steven Spielberg új sci-fijét

És ezzel a Ready Player One végső előzetese is felvág, miközben újabb képsorokat leplez le a vizuális orgiából.

Már csak egy hét és mozikba kerül a háromszoros Oscar-díjjal kitüntetett Steven Spielberg új rendezése: a Ready Player One című sci-fi akció- és kalandfilm, amely Ernest Cline 2011-ben megjelent azonos című cyberpunk regényét dolgozza fel. A produkciónak már megtartották a díszbemutatóját, így a kritikusok közül is sokan látták az adaptációt, amelyet az első értékelésekben máris az egekig magasztalnak. Ezekből a dicsőítő szövegekből is kapunk párat a film új előzetesében, amely az utolsó trailer is egyben.

Az idehaza az Agave gondozásában megjelent Ready Player One 2045-ben játszódik, amikor az emberek nagy része az OASIS nevű virtuális térben múlatja az időt a kiábrándító valóság helyett. Egy nap azonban meghal az OASIS atyja, James Halliday (Mark Rylance), aki a végrendeletében úgy rendelkezik, hogy arra hagyja hatalmas vagyonát, aki megtalál egy digitális kincset az online világban. Megkezdődik hát a versenyfutás, melybe a film főhőse: a játékokban tehetséges Wade Watts (Tye Sheridan) is beszáll.

Az Oscar-díjas Rylance és az ifjú Sheridan mellett Ben Mendelsohn, Olivia Cooke, T.J. Miller és Simon Pegg is játszik a sci-fiben, amely március 29-én, azaz jövő csütörtökön érkezik a magyar mozikba.