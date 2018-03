Magyarul is haláli az új Grincs-mozi előzetese

Már szinkronosan is nézhető az undok rondságról szóló animációs film első trailere.

18 évvel a Jim Carrey címszereplésével készült How the Grinch Stole Christmas, magyar címén A Grincs után idén decemberben fog mozikba kerülni az utálatos szerzetről szóló újabb alkotás: a hazánkban majd ugyancsak A Grincsként futó The Grinch című animációs film. A Dr. Seuss-féle Hogyan lopta el a Görcs a karácsonyt? új feldolgozásának egy hete jelent meg az előzetese, amelyet már szinkronosan és nézhető.

Az animációs film is arról fog szólni, hogy a Kifalva közelében magányosan élő szőrös szerzet, a Grincs egyenesen rosszul van mások örömétől, ezért kitalálja, hogy ellopja a kis település lakóinak karácsonyát.

A Gru-mozik, a Hopp, a Lorax és a Minyonok és az Énekelj! után a The Grinch lesz a Universal és az Illumination Entertainment stúdiópáros nyolcadik közös produkciója. A Yarrow Cheney – Scott Mosier páros rendezésében közelgő The Grinch december 6-án fog megérkezni a magyar mozikba.