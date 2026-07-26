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Heves orosz rakéta- és dróncsapások érték Ukrajnát, halálos áldozat is van

SERGEY BOBOK / AFP
Hatóságok a támadás utáni romoknál Harkivban, 2026. július 26-án.
admin Ács Anna Mária
2026. 07. 26. 17:14
SERGEY BOBOK / AFP
Hatóságok a támadás utáni romoknál Harkivban, 2026. július 26-án.
Számos sebesültet és egy halálos áldozatot eredményezett az orosz támadás, ami Kijevben is pusztított.

Heves orosz rakéta- és dróncsapások érték Ukrajnát az éjszaka: több áldozat is van, valamint komoly károk keletkeztek több nagyvárosban, köztük Kijevben is – számolt be az MTI az ukrán hatóságok vasárnapi közleménye alapján.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország nyolc rakétával, illetve manőverező robotrepülőgéppel, valamint 136 drónnal hajtotta végre az Ukrajna elleni támadást. Az elnök „ballisztikus terrorról” beszélt, és újfent felszólította az ország nyugati partnereit, hogy időben szállítsák le az Ukrajnába küldendő légvédelmi eszközöket.

Sok sebesült, jelentős károk

Oleh Szinyehubov megyei kormányzó Telegramon adott tájékoztatása szerint egyelőre egy megerősített halálos áldozata van az újabb orosz támadásnak:

egy 40 éves nő vesztette életét a kelet-ukrajnai Harkivban. A kormányzó szerint a támadásban további kilencen megsebesültek, köztük egy tízéves fiú is.

Az ukrán fővárost ért támadásokban Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint legalább hárman sebesültek meg. Hozzátette, a város legalább három kerületében tüzek is keletkeztek, amiket a lehulló harceszközök törmelékei okoztak.

Az ukrán légierő közlése szerint ballisztikus rakétákkal támadták Kijevet. A károk között az ukrán polgári védelmi hatóságok egy lángoló raktárról, 11 járműről, egy négyemeletes házról, valamint egy nem lakócélú ingatlanról számoltak be.

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