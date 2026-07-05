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Nagyvilág

Luxusingatlanokat épít a Trump család Kolozsváron

trump
Magali Cohen / Hans Lucas / AFP
24.hu
2026. 07. 05. 14:51
trump
Magali Cohen / Hans Lucas / AFP
A projekt bekerült Donald Trump amerikai elnök 2026-os vagyonnyilatkozatába.

Hivatalos amerikai kormányzati dokumentum erősítette meg a Trump család kolozsvári ingatlanberuházási tervét, miután a projekt bekerült Donald Trump amerikai elnök 2026-os vagyonnyilatkozatába – közölte vasárnap a Transtelex.

Golfpálya is lesz

A héten közzétett, több mint 900 oldalas vagyonnyilatkozat szerint a Trump Organization két megállapodással rendelkezik a kolozsvári projektre vonatkozóan: egy márkahasználati (licenc-) szerződéssel és egy szállodaüzemeltetési menedzsmentszerződéssel.

Az ingatlankomplexum luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot és golfpályát foglalna magába.

A román média által korábban megszellőztetett információk szerint a Trump International Cluj-Napoca névre keresztelt komplexum a kolozsvári nemzetközi repülőtértől ötpercnyi autóútra, a város Szamosfalva negyedében, a Transylvania Smart City helyén épülhet fel – részletezte a kolozsvári hírportál.

30 emeletes tornyot is felhúznak

A lakóövezet mintegy 200 hektáron terülne el, és összesen 1850 lakás építését tervezik. Ezenkívül felhúznának egy 30 emeletes tornyot, amiben részben 150 szoba kapna helyet, részben pedig 450 apartman. A projekt része továbbá egy golfpálya, amely professzionális versenyekre és szabadidős használatra egyaránt alkalmas lenne. Ezenkívül terveznek bele kereskedelmi egységeket, illetve oktatási célú intézményt is.

A romániai projektért felelős amerikai DT Marks Cluj LLC és DT Cluj Hotel Manager LLC kolozsvári partnercége, az SDC ingatlanfejlesztő egy éve jelentette be, hogy a Trump-brand belép a romániai piacra. A Bukarestbe tervezett Trump Towerre vonatkozó szerződés értékét 5-25 millió dollárra becsülik, a kolozsvári projekt esetében a vagyonnyilatkozat szerint egyelőre nem lehet meghatározni a jogok értékét – írta a Transtelex.

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