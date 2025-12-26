rendőrfelpofozletartóztatásbécs
Rendőrökre támadt egy magyar nő Bécsben

Michael Nguyen / NurPhoto / AFP
A bécsi főpályaudvar, az incidens helyszíne.
2025. 12. 26. 18:29
A rendőrökkel pofozkodó 30 éves nőt a bécsi főpályaudvaron történt incidens után letartóztatták.

Lopás gyanúja miatt vontak intézkedés alá december 24-én szerdán délelőtt egy harmincéves magyar nőt Ausztriába fővárosában, Bécsben, miután a nővel szemben felmerült a gyanú, hogy el akart lopni egy kabátot a főpályaudvar egyik ruhaboltjából – írja a helyi rendőrség csütörtöki sajtóközleménye alapján a Telex.

A hatóságok tájékoztatása szerint a nőt délelőtt 10 óra 15 perc körül tartóztatták fel a pályaudvaron szolgálatot teljesítő rendőrök, amikor az intézkedés közben a nő rájuk támadott, és többször is pofon vágta az egyiküket. Az incidens után a nőt letartóztatták.

