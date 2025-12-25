Zelenszkij: Putyin halála helyett valami mást kívánnak karácsonykor az ukránok

A szeretet, az összetartozás és a remény erejét hangsúlyozta a háború közepette az ukrán elnök karácsonyi üzenetében.

Volodimir Zelenszkij felidézte, hogy az oroszok immár negyedik éve próbálják elvenni az ukránoktól „mindazt, ami mindig is a karácsony része volt” – a családi békét, a közös asztalt, a nyugalmat –, de az ország továbbra is védi „földjét, családjait és a béke érzését otthon”.

Bár „nem mindenki van otthon ma este”, és sokan elvesztették otthonukat, Oroszország „nem képes elfoglalni vagy lebombázni azt, ami a legfontosabb: az ukrán szívet, a hitünket egymásban és az egységünket”.

Ősidők óta hiszik az ukránok, hogy karácsony éjjelén megnyílik a mennyország, és ha elmondod neki az álmodat, az biztosan valóra válik. Ma mindannyian ugyanazt az álmot őrizzük. És egyetlen kívánságot fogalmazunk meg, mindannyiunkért.

Az elnök szerint a háború megváltoztatta a karácsony jelentését: „nem az számít, hogyan díszítjük az otthonunkat, hanem hogy hogyan védjük meg.” A legnagyobb öröm ma az, ha hallhatjuk a fronton harcolók üzenetét: „Jól vagyok.”

Vlagyimir Putyin orosz elnökre utalva hozzátette:

»Bárcsak meghalna« – gondolhatja magában mindegyikünk. De amikor Istenhez fordulunk, természetesen valami nagyobbat kérünk.

Zelenszkij elítélte az orosz karácsony előtti támadásokat: „Így cselekszenek azok, akiknek semmi közük a kereszténységhez vagy bármi emberihez.” Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ukránok kitartanak, imádkoznak a katonákért, a foglyokért és a hősökért.

Békét kérünk Ukrajnának. Harcolunk érte. Imádkozunk érte. És megérdemeljük.

Az oroszoktól való elszakadást jelző fontos lépésként 2023 decembere óta már az ortodox keresztények is 25-én ünneplik a karácsonyt Ukrajnában, erről hosszabban itt olvashatnak.