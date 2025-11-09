vonatbalesetszlovákiabazin
Újabb súlyos vonatbaleset történt Szlovákiában

2025. 11. 09. 21:23

Összeütközött két személyszállító vonat a pozsonyi megyében lévő Bazin (Pezinok) közelében vasárnap este, többen megsérültek – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség hatósági közlésekre hivatkozva.

A Nyitrából Pozsony irányába közlekedő REX 1814-es jelzésű regionális gyors és az Ex 620-as jelzésű gyorsvonat ütközött, amikor az előbbi a bazini állomásról kifelé gördülve frontálisan hajtott a másik szerelvénynek – közölte a szlovák vasúttársaság (ZSSK). Tájékoztatásuk szerint a balesetnek több sérültje van. A sérülések mértékéről és a sérültek pontos számáról későbbre ígértek tájékoztatást a hatóságok.

A rendőrség jelentése szerint a helyszínre már megérkeztek a mentőegységek és a tűzoltók, akiknek a száma több tucatra tehető. A szlovák hírügynökség szerint útban van a helyszínre a szlovák belügyminiszter is.

Az ütközés oka egyelőre még vizsgálat tárgyát képezi, azt azonban már most tudni lehet, hogy a vasútvonalon jelentős késésekre lehet számítani.

Szlovákiában a mostani vonatszerencsétlenség már a második hasonló eset egy hónapon belül. Október 13-án a kelet-szlovákiai Szádalmás közelében ütközött össze két szerelvény, az akkori incidensben több tucatnyian sérültek meg.

(MTI)

