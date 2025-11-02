Zelenszkij megköszönte Németország, hogy segített Ukrajnának újabb Patriot-rendszerek beszerzésében

Németország Patriot típusú rakétarendszerekkel segített Ukrajna légvédelmi pajzsának kiépítésében – közölte vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Köszönöm Németországnak és személyesen Friedrich Merz kancellárnak ezt a közös lépést az emberéletek védelmére az orosz terrortól

– írta az X-en és a Facebookon megjelent bejegyzéseiben az ukrán vezető. Részleteket nem közölt a német hozzájárulás mértékéről.

Már egy ideje előkészítettük a légvédelem megerősítését, megvalósítva a megkötött megállapodásokat, közölte Zelenszkij.

A német kancellár és Jonas Gahr Störe norvég kormányfő júliusban Berlinben állapodott meg az ukrán légvédelem megerősítéséről további két Patriot-rendszer finanszírozásával.

Zelenszkij közölte: Kijev a segítőivel dolgozik az ország légvédelmének erősítésén.

A légvédelem megerősítését célzó további közös lépésekről szóló tárgyalások mind kormányzati szinten, mind közvetlenül a szükséges rendszerek gyártóival folytatódnak

– jelentette ki, és „további eredményeket” ígért a kérdésben. (MTI)