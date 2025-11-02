ukrajnavolodimir zelenszkijnémetországpatriot rakéta
Nagyvilág

Zelenszkij megköszönte Németország, hogy segített Ukrajnának újabb Patriot-rendszerek beszerzésében

afp
admin Spirk József
2025. 11. 02. 20:41
afp

Németország Patriot típusú rakétarendszerekkel segített Ukrajna légvédelmi pajzsának kiépítésében – közölte vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Köszönöm Németországnak és személyesen Friedrich Merz kancellárnak ezt a közös lépést az emberéletek védelmére az orosz terrortól

– írta az X-en és a Facebookon megjelent bejegyzéseiben az ukrán vezető. Részleteket nem közölt a német hozzájárulás mértékéről.

Már egy ideje előkészítettük a légvédelem megerősítését, megvalósítva a megkötött megállapodásokat, közölte Zelenszkij.

A német kancellár és Jonas Gahr Störe norvég kormányfő júliusban Berlinben állapodott meg az ukrán légvédelem megerősítéséről további két Patriot-rendszer finanszírozásával.

Zelenszkij közölte: Kijev a segítőivel dolgozik az ország légvédelmének erősítésén.

A légvédelem megerősítését célzó további közös lépésekről szóló tárgyalások mind kormányzati szinten, mind közvetlenül a szükséges rendszerek gyártóival folytatódnak

– jelentette ki, és „további eredményeket” ígért a kérdésben. (MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ukrán drónok robbantottak az oroszok egyik fontos Fekete-tengeri olajtermináljában
„Ha támadunk, az gyors, kegyetlen és édes lesz” – Donald Trump katonai beavatkozással fenyegeti Nigériát
Halloween-tök, boszorkányevezés és Freddie Mercury a hét képein
Gyalog, motorral, traktoron – az egész országból érkeztek megemlékezők Újvidékre
Spiró, Shakespeare, romantikus kutyák és sehová sem tartó repülőgépek – ezekről olvastunk októberben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik