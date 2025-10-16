Orbán telefonált Trumppal a budapesti béketárgyalásról

Orbán Viktor csütörtök este közölte, hogy telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel, aki nem sokkal korábban jelentette be, hogy egyelőre ismeretlen időpontban Budapesten fog tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háborúról.

A magyar miniszterelnök bejegyzése szerint elkezdték az előkészületeket a Trump-Putyin találkozó megtartásához.

A magyar miniszterelnök a gázai tűzszünetről szóló múlt heti egyiptomi békecsúcson egy bekapcsolva maradt mikrofon mellett azt mondta Trumpnak, amikor elköszöntek egymástól, hogy november 8-án Washingtonban lesz majd.