Magyarország nem vétózott, meghosszabbították a szankciókat

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2025. 09. 12. 21:53
A magyar kormány is megszavazta, így elfogadták az Oroszországra háborús agresszióért kivetett szankciók meghosszabbítását az Európai Unió Tanácsában. A szankciókat félévente kell meghosszabbítani, így a mostaniak 2026 márciusáig lesznek érvényben.

Magyarország és Szlovákia korábban ismét vétóval fenyegetett, és hat személy levételét kérte a szankciós listáról. Végül két embert vettek le róla, egyiküket azért, mert meghalt.

A személyekre kivetett szankciók pénzbefagyasztással, üzletkötési tilalommal és beutazási tilalommal járnak a listán szereplő több mint 2500 személynek.

EUROPOLI

Értsük meg Brüsszelt. A 24.hu uniós aloldala.
