Ukrán főparancsnok: Oroszország háromszoros túlerőben van

Oroszországnak legalább háromszor több katonája és eszköze van a fronton, mint Ukrajnának – közölte Olekszandr Szirszkij tábornok, az ukrán hadsereg főparancsnoka.

Jelenleg az ellenség háromszor több élőerővel és erőforrással rendelkezik, a front főbb szektoraiban akár négyszer-hatszor többel is

– magyarázta egy Facebook-bejegyzésben, amelyben az augusztusi helyzetet értékelte. „Az ellenség a kúszó előrenyomulás taktikáját alkalmazza, kis gyalogsági csoportokkal, amelyek megpróbálnak beszivárogni a falvakba, kihasználva a pozíciók közötti teret, és elkerülve a közvetlen harcot” – mondta Szirszkij.

Augusztus közepén Oroszország ezzel a taktikával áttörést ért el a kelet-donyecki Dobropillja helyőrségi város környékén, rövid idő alatt 10 kilométert előrenyomulva, mielőtt néhány nappal később az ukrán hadsereg megállította volna.

Stabilizálnunk kellett a helyzetet a legveszélyesebb területeken […] az elvesztett területek visszahódításával, városaink védelmével az ellenséges rakéták és drónok ellen, valamint mélyen Oroszország belsejébe történő csapásokkal

– mondta. Szerinte az ukrán erők 58 négyzetkilométernyi területet és több települést is visszaszereztek.

Azt mondta, augusztus az ukrán hadsereg számára „a nagy próbatételek hónapja” volt. A tábornok négy irányt nevezett a „legveszélyesebbnek”: a pokrovszki, a dobropilljai (oroszul Dobropolje), a novopavlivkai (Novopavlovka) és a krasznolimanszki irányt.