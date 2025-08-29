„Most végre ti is megtudtátok, mi is az a légicsapás” – így élték meg a munkácsiak az orosz rakétatámadást

Nem félek, hívő vagyok, imádkozok és remélek

– mondja Halina az ikonokat és ruhákat áruló boltja küszöbén egy héttel azután, hogy Oroszország két cirkálórakétát lőtt a munkácsi Flex-gyárra. A háború első három évét Odesszában töltötte, így már nehéz újat mutatni neki: „Persze hogy megszoktam. A hang alapján azonnal tudtam, hogy valamifajta légitámadás történt.”

A két rakéta 7000 négyzetméteren gyújtotta fel a gyárat.

Először azt hittem, mennydörög. Korábban nem figyeltünk annyira a légiriadóra, de most nagyon félünk

– mondja Marina, egy munkácsi szusizó pincérnője.

Mindenki szerencséjére a gyár komolyan vette az előírásokat: