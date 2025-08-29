Hamis erotikus fotók tűntek föl egy weboldalon Giorgia Meloni olasz miniszterelnökről

Csütörtökön lekapcsolták a Phica elnevezésű (a vagina olasz szójátéka) olasz ponróoldalt, mert kiderült, hogy női politikusról is felkerültek hamis, meztelen fotók az oldalra – számolt be az Euronews.

Az érintettek egyike Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, aki „undorítónak” nevezte, hogy ilyen képek voltak elérhetőek az oldalon. Mint kiderült az olasz rendőrség nyomozást indított a 2005-ben indult oldal adminisztrátorai ellen.

Az olasz miniszterelnök Corriere della Sera című újságnak azt mondta:

Felháborítanak a történtek, és szeretném kifejezni szolidaritásomat mindazon nők felé, akiket a fórum kezelői és felhasználói megsértettek, inzultáltak.

Az elmúlt hónapokban derült ki, hogy az oldalon Giorgia Meloni olasz miniszterelnökről, lánytestvéréről és egy sor más női politikusról készült, erotikus tartalmú képek is vannak. Pédául Elly Schlein, az ellenzéki Demokrata Párt elnöke.

Ellenzéki politikusok a rendőrséghez fordultak, a platform üzemeltetői végül közölték, hogy leállítják a 700 ezer feliratkozóval rendelkező oldalt, de a felelősséget hárították. Közleményükben azt írták: „mint minden közösségi médiumon, itt is vannak olyanok, akik nem megfelelő módon használják a platformot”.