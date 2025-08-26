Átláthatatlan homokvihar csapott le a Burning Man fesztiválra

A hétvégén ideiglenesen leállt a Burning Man fesztivál a porviharok és az erős szél miatt, a homok elborította a sátrakat, és szinte nullára csökkentette a látótávolságot – írta a Guardian.

Hétfőn valamelyest javult az időjárás, így a nevadai fesztivál szervezői bejelenthették, hogy a Black Rock City repülőtér és a fesztivál kapui újra megnyíltak, ezzel egy nap késéssel hivatalosan is megkezdődött a fesztivál.

A San Francisco Chronicle szerint szombat este erős homokvihar söpört végig a Black Rock-sivatagon, ahol az éves rendezvényt rendezik, a rossz időjárás legalább négy könnyebb sérülést okozott.

A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat aznap este porvihar-riadót adott ki a térségre, arra figyelmeztettek, hogy egy porfal halad majd 50 km/h-s sebességgel észak felé. Az egyik résztvevő a Chronicle-nak elmondta, hogy sátrakat és építményeket látott, amelyeket „a szél szétszakított és feldöntött, annak ellenére, hogy mindent a lehető legjobban lerögzítettek”.

A vasárnapi fesztiválkezdés előtt érkezők a közösségi médiában rengeteg felvételt osztottak meg a heves szél és a porvihar okozta károkról.

A Burning Man Project szóvivője az SFGate-nek elmondta, hogy a széllökések „tartósan” elérték a 72 km/h-t. Vasárnapra újabb por- és szélriasztást adtak ki, akkor 80 km/h-s széllökéseket, valamint potenciális esőt és elszórt zivatarokat jósolva. Vasárnap este a szervezők lezárták a Black Rock City be- és kijáratát, és leállították a járatokat a környéken. Arra kérték a helyszínen lévőket, hogy „biztosítsák be sártaikat és holmijukat” , és ne vezessenek. Hétfőre a szervezők közölték, hogy a körülmények javultak, és a repülőtér újraindította a működését. Az előrejelzések azonban a hét további részére sem ígérnek zavartalan jó időt.

A Burning Man két éve került a címlapokra, mert a fesztivál idején lezúdult eső miatt akkora sártenger alakult ki a környéken, hogy az autóval érkező több ezer résztvevő nem tudta elhagyni a kempinget.