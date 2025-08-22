intimbetétmenstruációoktatásiskola
A cseh iskoláknak a jövőben ingyenesen és kötelezően kell intimbetét biztosítaniuk a tanulóiknak

Ingyenes intimbetéteket kell biztosítania januártól a cseh oktatási intézményeknek minden olyan mosdóban, amelyek kilenc évnél idősebb lányok használnak, illetve miden fiúk és lányok által közösen használt illemhelységben – írja az MTI. A diákok és civil szervezetek kezdeményezésére közelmúltban elfogadott rendeletmódosítást Vlastimil Válek cseh egészségügyi miniszter pénteken írta alá.

Számos oktatási intézmény ezt saját döntése alapján, fenntartójával együttműködve már korábban bevezette, de januártól kötelező lesz minden oktatási intézményben.

A menstruáció nem választás kérdése, hanem az élet természetes része, ezért egyetlen diáklánynak sem lenne szabad ebből az okból kimaradnia az iskolából, rögtönzött megoldásokhoz folyamodni vagy félnie segítséget kérni tanítóitól

– jelentette ki Vlastimil Válek.

Nyilatkozatában hangsúlyozta: a cél, hogy magasabbra emeljék a csehországi iskolákban a higiénia szintjét, és csökkentsék a lányok hiányzását menstruáció miatt.

A jelenlegi szabályozás szerint a cseh diáklányok menstruáció esetén szabad eltávozást kérhetnek tanítóiktól, ami nem minősül hiányzásnak.

