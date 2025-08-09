Tarjányi Péter: Oroszország győzött, ha Zelenszkij belemegy, hogy területeket adjon át

Oroszország győzelmével érne fel Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő szerint, ha Volodimir Zelenszkij aláírná, hogy területeket adjon át a tervezett békemegállapodás részeként.

Tarjányi arra reagált, hogy Donald Trump amerikai elnök pénteken a Fehér Házban arról beszélt: az ukrajnai békemegállapodás része lehet „bizonyos területek cseréje”, és hogy „ez mindkét fél javára” történne. Trump hozzátette: „Zelenszkijnek fel kell készülnie arra, hogy aláírjon valamit.” Tarjányi a bejegyzésében azt írta: mindez azt jelentené, hogy területekért, amelyekért három és fél éve véres harc folyik, ahol sok orosz és sok ukrán katona halt meg, egyszerűen alku születne. A biztonságpolitikai szakértő kiemelte, amikor a háború lezárása a téma, akkor szó van

a 2014 óta zajló orosz invázióról,

Ukrajna területének 20 százaléka elvesztéséről,

hivatalos adatok szerint közel 19 ezer ukrán gyermek elhurcolásáról Oroszországba erőszakkal,

És megközelítőleg 1.3 millió halott és sebesült katonáról mindkét oldal vonatkozásában.

A területátadás tervét kommentálva azt írta: „a történelem már megmutatta, hová vezet ez a gondolkodás”. Tarjányi felidézte, hogy amikor 1938-ban Münchenben területeket adtak át Hitlernek „a béke érdekében”, egy év múlva világháború tört ki, mert

az agresszor ilyenkor nem megnyugszik, hanem erőt merít.

A Zelenszkij ukrán elnökkel által elmondottakkal összhangban a biztonságpolitikai szekértő úgy fogalmazott: meg kell értenünk, a béke nem az erőszak jutalmazásából születik.

Szerinte ezért „ha Ukrajnát Trump arra kényszeríti, hogy aláírjon egy ilyen elfogadó nyilatkozatot, és megegyezik Moszkva és Washington Kijev “feje felett” úgy, hogy például Zelenszkijék aláírtak egy 500 milliárd dolláros USA befektetési megállapodást, illetve ha a Kreml következő lépésben eléri, hogy az Oroszország elleni szankciók is lazuljanak, akkor