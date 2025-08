Értékes orosz gépeket lőttek ki az ukránok

Dróntámadás érte a megszállt Krímben egy orosz katonai légi bázist Szakiban. Ukrán katonai források szerint egy Szu-30-as teljesen megsemmisült, egy másik megrongálódott. Az ukrán légicsapásban három Szu-24-est is találat érte, valamint a lőszerraktárt is eltalálták.

Egy Szu-30-as értékét 30-50 millió dollárra (11-17 milliárd forint) teszik a szakértők.

❗️The Security Service of 🇺🇦Ukraine attacked the airfield in Saki, in temporarily occupied Crimea

A 🇷🇺Russian Su-30SM fighter jet was completely destroyed, another was damaged. Three Su-24 aircraft were also hit. An aviation weapons depot was also attacked. pic.twitter.com/kUxIxu4UQI

— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 4, 2025