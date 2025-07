Az Európai Bizottság szerint a Temu uniós jogot sértett

A Temu kínai online áruház megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt (DSA) azáltal, hogy nem megfelelően mérte fel az illegális termékek terjedéséből fakadó kockázatokat saját platformján – derült ki az Európai Bizottság által végzett vizsgálat hétfőn közzétett előzetes megállapításaiból.

Az uniós testület által végzett próbavásárlásokból kiderült: az uniós fogyasztók jelentős eséllyel találkozhatnak a Temu felületén nem megfelelő, nem biztonságos termékekkel – különösen gyermekjátékokkal és kis elektronikai cikkekkel.

Az Európai Bizottság szerint a Temu 2024 októberében készített kockázatértékelése nem volt pontos: az elemzés túlságosan általános iparági információkra támaszkodott, nem pedig saját platformjának specifikus adataira. Ez az értékelési hiányosság nem megfelelő intézkedésekhez vezetett az illegális termékek visszaszorítását illetően.

A testület folytatja a tavaly októberben indított átfogó vizsgálatát, amely többek között kiterjed a platform által alkalmazott kockázatcsökkentő intézkedések hatékonyságára, az esetleges addiktív felhasználóifelület-elemekre, az ajánlórendszerek átláthatóságára, valamint a kutatók számára biztosított adathozzáférésre.

Az előzetes megállapítások még nem jelentenek végleges döntést. A Temunak lehetősége van reagálni a bizottság megállapításaira.

Amennyiben az előzetes megállapítások véglegessé válnak, a bizottság hivatalosan is megállapíthatja a DSA megsértését. Ez akár a szolgáltató globális éves árbevételének 6 százalékát is elérő bírsággal, valamint kötelező korrekciós intézkedések elrendelésével járhat. Súlyos esetben a Temu fokozott felügyelet alá is kerülhet.

