Több mint ötvenezer férfi hallgatót kizártak az ukrán egyetemekről

Az elmúlt két évben több mint ötvenezer 25 év feletti férfit zártak ki a felsőoktatási intézményekből Ukrajnában – írja a Kárpátaljai Igaz Szó az ukrán Oktatás Minőségének Állami Szolgálatára hivatkozva. Az adatok a 2024–2025-ös tanévekben végzett átfogó vizsgálatok eredményei, amelyeket a hadiállapot miatt vezettek be az országban.

Az orosz–ukrán háború alatt jelentősen nőtt az idősebb, 25 év feletti férfi hallgatók aránya az ukrajnai egyetemeken – emelte ki Ruszlán Hurák, a szolgálat vezetője a felsőoktatási intézmények vezetőivel tartott kijevi munkaértekezleten. A vizsgálatok szerint amíg a 2021–2022-es tanévben a 25 év feletti férfi hallgatók aránya csupán négy százalék volt, addig az elmúlt három évben már meghaladta a nappali tagozatos hallgatók húsz százalékát.

A lap azt írja, hogy az állami ellenőrzések során több rendszerszintű szabálytalanságot is feltártak. Ezek között szerepelt

a felvehető létszám túllépése,

a nappali tagozatra való visszahelyezés a háborús korlátozások ellenére,

a katonai nyilvántartási dokumentumok hiányossága,

a felvételi szabályok megsértése,

fiktív vizsgák,

valamint a képzési idő mesterséges meghosszabbítása.

Emellett előfordult, hogy a be- és kizárásokat késve jegyezték be a központi adatbázisba, illetve napvilágra kerültek a nappali képzésben tanulók alacsony részvételi arányai, sőt annak fiktivitása is.

A vizsgálatok nyomán több mint ötvenezer 25 év feletti férfi hallgatót zártak ki az ukrajnai egyetemekről.

Ruszlán Hurák hangsúlyozta: a feltárt problémák miatt nemcsak egyéni felelősségre vonásra lehet szükség, hanem indokolt lehet egyes felsőoktatási intézmények működési engedélyének visszavonása is.